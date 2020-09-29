Счетная палата: 90% отходов в России по-прежнему направляется на полигоны и свалки

В России перерабатывается не более 7% отходов, а свыше 90% по-прежнему отправляется на полигоны и свалки, несмотря на начатую в 2019 году реформу обращения с отходами, следует из отчета Счетной палаты.

«Ситуация в этой сфере пока остается неблагополучной. Уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву», — отметили в ведомстве.

В палате заявили, что даже при успешной реализации проекта поставленная президентом России Владимиром Путиным цель ликвидировать все свалки в границах городов «достигнута не будет», так как более 700 свалок в них остаются не охвачены ликвидацией и рекультивацей.

«Близка к критической», по мнению ведомства, и ситуация с официальными полигонами: «При существующих темпах роста объемов твердых коммунальных отходов (ТКО) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022 года. При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет». Проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» неэффективен и не справляется со своей задачей, считают в палате.

Он, в частности, не предусматривает мер для предотвращения и сокращения объемов образования отходов, говорится в отчете: речь идет в том числе о том, чтобы стимулировать граждан использовать многоразовые товары, тару и упаковку, пояснили в ведомстве.

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В Счетной палате предложили внести изменения в проект по обращению с ТКО, расширить меры финансовой поддержки инвестиционных проектов в области обращения с отходами, а также создать единую систему учета ТКО и рассмотреть вопрос о корректировке региональных программ обращения с отходами.

С 1 января 2019 года в России реализуется национальный проект «Экология», известный также как «мусорная реформа». Он включает в себя 11 федеральных проектов, среди которых «Чистая страна», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и другие.

Реформа предполагает введение раздельного сбора мусора, переработку вторсырья, а также ликвидацию несанкционированных мусорных полигонов. О важности проекта в январе в ходе выступления перед Советом федерации заявлял и Путин — он призвал бизнес «помнить о своей социальной и экологической ответственности».