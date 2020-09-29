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Истории врачей, погибших от COVID-19. Спецвыпуск «Приемный покой»

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№ 106 от 28 сентября 2020

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Что произошло за ночь 29 сентября. Коротко

Общество4 369

Наталья Глуховакорреспондент

4 369
 
  • За второй день столкновений в Нагорном Карабахе погибли еще 53 военнослужащих непризнанной республики, всего за время конфликта там погибли 84 человека, следует из данных Минобороны. Данные по числу убитых со стороны Армении и Азербайджана расходятся от нескольких десятков до нескольких сотен. Обе страны сообщают о продолжении боевых действий в Карабахе.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Россию дать разъяснения по факту отравления политика Алексея Навального. «Совершенно очевидно, что это покушение на убийство, совершенное на российской земле, в отношении лидера российской оппозиции с применением химического агента, который используют в России», — добавил Макрон.
  • Счетная палата назвала ситуацию с мусорными полигонами в России «близкой к критической»: уровень переработки вторсырья не превышает 7%, а свыше 90% отходов по-прежнему отправляется на полигоны и свалки, что часто не соответствует требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву.
  • В России заполненность коек для больных коронавирусом приблизилась к 90%, заявили в Минздраве и призвали «максимально соблюдать все меры профилактики новой коронавирусной инфекции».
  • Число жертв COVID-19 по всему миру за все время пандемии превысило миллион человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал это «страшной вехой», «ошеломляющей цифрой» и призвал человечество учиться на своих ошибках.
  • В Москве за сутки скончались 23 пациента с COVID-19 — число умерших в Москве превысило 20 впервые с 16 июля. Накануне в столице скончались 16 человек.

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Теги:
ng, мусорный полигон, счетная палата, навальный, макрон, COVID-19, коронавирус, военные, столкновения, нагорный карабах, азербайджан, армения
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