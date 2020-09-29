Материалы
Рубрики
Темы
- Главные тексты недели4 материала
- Приемный покой. Спецпроект о врачах, сражавшихся с COVID-194 материала
- Беларусь. Письма в поддержку протестующих4 материала
Свежий выпуск
№ 106 от 28 сентября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 29 сентября. Коротко
Общество4 369
Наталья Глуховакорреспондент
4 369
- За второй день столкновений в Нагорном Карабахе погибли еще 53 военнослужащих непризнанной республики, всего за время конфликта там погибли 84 человека, следует из данных Минобороны. Данные по числу убитых со стороны Армении и Азербайджана расходятся от нескольких десятков до нескольких сотен. Обе страны сообщают о продолжении боевых действий в Карабахе.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Россию дать разъяснения по факту отравления политика Алексея Навального. «Совершенно очевидно, что это покушение на убийство, совершенное на российской земле, в отношении лидера российской оппозиции с применением химического агента, который используют в России», — добавил Макрон.
- Счетная палата назвала ситуацию с мусорными полигонами в России «близкой к критической»: уровень переработки вторсырья не превышает 7%, а свыше 90% отходов по-прежнему отправляется на полигоны и свалки, что часто не соответствует требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву.
- В России заполненность коек для больных коронавирусом приблизилась к 90%, заявили в Минздраве и призвали «максимально соблюдать все меры профилактики новой коронавирусной инфекции».
- Число жертв COVID-19 по всему миру за все время пандемии превысило миллион человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал это «страшной вехой», «ошеломляющей цифрой» и призвал человечество учиться на своих ошибках.
- В Москве за сутки скончались 23 пациента с COVID-19 — число умерших в Москве превысило 20 впервые с 16 июля. Накануне в столице скончались 16 человек.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником