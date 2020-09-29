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№ 106 от 28 сентября 2020Читать номер
Верховный суд Карелии увеличил срок историку Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет колонии
«Новая газета»редакция
Верховный суд Карелии увеличил срок главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет колонии. Таким образом, судья удовлетворила жалобу гособвинения, сообщил изданию 7х7 его адвокат по назначению Артем Черкасов.
«Заседание закончилось тем, что оправдательный приговор по ряду статей был отменен с направлением дела на новое рассмотрение. А обвинительный приговор, где Дмитриеву Петрозаводским городским судом было назначено 3,5 года, был изменен в части назначенного наказания. Оно было ужесточено до 13 лет лишения свободы», — заявил он.
Верховный суд Карелии поручил Черкасову представлять интересы Дмитриева после того, как его защитник Виктор Ануфриев заболел. У адвоката было всего три дня на ознакомление с делом; сам историк заявлял, что назначенный государством защитник его не устраивает.
Ранее Петрозаводский городской суд приговорил Дмитриева к трем с половиной годам лишения свободы: с учетом отбытого в СИЗО срока он должен был освободиться уже в ноябре. Тогда историка признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК), а по статье о развратных действиях — оправдали (ч. 3 ст. 135 УК).
После этого и адвокаты историка, и сторона обвинения подали жалобы на приговор. Прокуратура потребовала увеличить срок наказания до 13 лет колонии строгого режима, а защитники настаивали на вынесении оправдательного приговора по всем статьям.
Юрий Дмитриев — историк-любитель, глава карельского отделения «Мемориала», участник экспедиций, открывший места массовых расстрелов на северо-западе России. Его соратники считают, что его преследуют за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах репрессий.
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