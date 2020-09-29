Верховный суд Карелии увеличил срок историку Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил срок главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет колонии. Таким образом, судья удовлетворила жалобу гособвинения, сообщил изданию 7х7 его адвокат по назначению Артем Черкасов.

Фото: «Новая газета»

«Заседание закончилось тем, что оправдательный приговор по ряду статей был отменен с направлением дела на новое рассмотрение. А обвинительный приговор, где Дмитриеву Петрозаводским городским судом было назначено 3,5 года, был изменен в части назначенного наказания. Оно было ужесточено до 13 лет лишения свободы», — заявил он.

Верховный суд Карелии поручил Черкасову представлять интересы Дмитриева после того, как его защитник Виктор Ануфриев заболел. У адвоката было всего три дня на ознакомление с делом; сам историк заявлял, что назначенный государством защитник его не устраивает.

Ранее Петрозаводский городской суд приговорил Дмитриева к трем с половиной годам лишения свободы: с учетом отбытого в СИЗО срока он должен был освободиться уже в ноябре. Тогда историка признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК), а по статье о развратных действиях — оправдали (ч. 3 ст. 135 УК).

После этого и адвокаты историка, и сторона обвинения подали жалобы на приговор. Прокуратура потребовала увеличить срок наказания до 13 лет колонии строгого режима, а защитники настаивали на вынесении оправдательного приговора по всем статьям.

Юрий Дмитриев — историк-любитель, глава карельского отделения «Мемориала», участник экспедиций, открывший места массовых расстрелов на северо-западе России. Его соратники считают, что его преследуют за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах репрессий.