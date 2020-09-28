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№ 106 от 28 сентября 2020Читать номер
Армения ограничила выезд из страны мужчин старше 18 лет
Правительство Армении ограничило выезд из страны мужчин, состоящих в мобилизационном резерве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба армянского кабмина.
«Согласно решению правительства, ограничивается выезд из страны мужчин, состоящих в мобилизационном резерве: рядовой, младший и высший сержантский состав до 48 лет, младший офицерский состав до 50 лет и высший офицерский состав до 55 лет», — отмечается в сообщении.
Таким образом, мужчины от 18 до 55 лет могут покинуть страну только с разрешения военкомата, уточнили в Комитете гражданской авиации.
Напомним, столицу Нагорного Карабаха Степанакерт и другие его населенные пункты обстреляли рано утром 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили в этом друг друга. Баку и Ереван заявили о сотнях погибших и раненых у противника, многочисленные потери со своих сторон они отрицают.
В Армении и в Нагорном Карабахе объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В ряде регионов Азербайджана объявили военное положение, а также ввели комендантский час. Власти Азербайджана заблокировали Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, а также другие мессенджеры и видеохостинги для «предотвращения провокаций со стороны Армении».