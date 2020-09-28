В Азербайджане заблокировали Facebook, Twitter, YouTube и другие соцсети для «предотвращения провокаций со стороны Армении»

Власти Азербайджана заблокировали Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, а также другие мессенджеры и видеохостинги после обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает сервис NetBlocks.org.

Ограничения были введены в качестве меры безопасности для «предотвращения крупномасштабных провокаций со стороны Армении» после объявления Азербайджаном военного положения в стране.

Как уточнил «Новой газете» директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев, соцсети остаются доступны через VPN, однако такие сервисы не распространены среди населения страны. «Кроме того, не все сети заблокированы, например, „ВКонтакте“ продолжает работать», — добавил Климарев.

Среди основных причин, почему властям Азербайджана удалось точечно заблокировать соцсети и не обвалить весь интернет, Климарев выделил существование всего трех провайдеров в стране. Для сравнения, в Россиий — 3,5 тысячи, уточнил он.

По словам эксперта, экономика и административные функции государства в Азербайджане не сильно завязаны на интернет, поэтому риски фатальных последствий, как, например, остановки документооборота, невелики.

Напомним, столицу Нагорного Карабаха Степанакерт и другие его населенные пункты обстреляли рано утром 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили в этом друг друга. Баку и Ереван заявили о сотнях погибших и раненых у противника, многочисленные потери со своих сторон они отрицают.

В Армении и в Нагорном Карабахе объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В ряде регионов Азербайджана объявили военное положение, а также ввели комендантский час.