Верховный суд Карелии отказал ученым и журналистам, просившим передать дело Юрия Дмитриева в другой регион 

Суд отказался передать дело историка Юрия Дмитриева в суд другого региона. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе Верховного суда Карелии.

«С заявлениями о недоверии суду, об отводах судей и составов суда, о передаче дела на рассмотрение в другой суд вправе обращаться только лица, участвующие в уголовном деле», — пояснили в пресс-службе, отметив, что представители общественности, обратившиеся с подобной просьбой, в процессе не участвуют.

Накануне «Новая газета» опубликовала обращение более 250 академиков, журналистов, издателей, актеров и политиков, которые попросили передать дело главы карельского «Мемориала» в другой регион. «Все происходящее на этом процессе дает нам повод усомниться в объективности судейства и, более того, предположить, что на судью оказывается давление», — говорилось в их открытом письме.

В конце июля Петрозаводский городской суд приговорил Дмитриева к трем с половиной годам лишения свободы: с учетом отбытого в СИЗО срока он должен был освободиться уже в ноябре. Историка признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК), а по статье о развратных действиях — оправдали (ч. 3 ст. 135 УК).

После этого и адвокаты историка, и сторона обвинения подали жалобы в Верховный суд республики. Прокуратура потребовала увеличить срок наказания до 13 лет колонии строгого режима, а защитники настаивают на вынесении оправдательного приговора по всем статьям. Соратники историка считают его дело сфабрикованным и утверждают, что Дмитриева преследуют за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах репрессий.