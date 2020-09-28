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№ 106 от 28 сентября 2020

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«За периодами, когда рубль теряет свою силу, наступает период, когда он эту силу восстанавливает»: Песков — о евро по 92 рубля

Экономика378

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В Кремле не беспокоятся из-за снижения курса рубля за последние три месяца и ожидают его восстановления. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Совсем недавнее и давнее прошлое нам показывает, что эта волатильность двухсторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, дальше наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело, в какие сроки это произойдет», — заявил он сегодня журналистам (цитата по Интерфаксу).

Обноление

16:33 Курс евро впервые с января 2016 года превысил отметку в 92 рубля.

Тем временем в последние три месяца рубль продолжает дешеветь по отношению к американской и европейской валютам. Доллар за этот период подорожал почти на 9 рублей и сегодня торговался на бирже по 79 рублей. Евро вырос почти на 13 рублей за три месяца и, обновив максимум с января 2016 года, сегодня стоил более 91 рубля.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» связывают резкое падение рубля с усилением геополитических рисков вокруг России, связанных с вовлеченностью страны в политический кризис в Беларуси и произошедшим с оппозиционером Алексеем Навальным.

Еще год назад доллар можно было приобрести за 65 рублей, евро — за 70. Резкий скачок стоимости валюты был зафиксирован в марте, когда на фоне распространения коронавируса мировая экономика столкнулась с падением цен на нефть, которое спровоцировали последствия пандемии.

Теги:
sn, песков, курс доллара, рубль
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