«Вода — не чья-то собственность»: власти решили принудительно выкупать частные колодцы в обезвоженных селах Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил выкупать частные скважины и колодцы в обезвоженных селах региона, а в случае отказа продавать предложил подключать прокуратуру. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по водоснабжению республики.

«Вода — это стратегическое сырье. Если в данном случае есть какие-то недопонимания с собственниками, подключайте прокуратуру и принимайте решение. <...> Водоснабжение — общее дело, и вода — [для] всех, [это] не чья-то собственность, — отметил Аксенов. — Там где отказываются — принимайте решение о принудительном выкупе. По-другому, коллеги, не будет. Сегодня воды не хватает всем».

Также на заседании чиновники сообщили, что проблемы водоснабжения наблюдаются в Симферопольском районе, Бахчисарайском районе и Ялтинском. За выходные дни по разным каналам связи было подано около тысячи обращений от жителей с жалобами на несоблюдение графика подачи воды или желто-коричневую жидкость, текущую из водопровода. В некоторых районах воды не было до шести суток.

Так, в некоторых районах столицы Крыма жители верхней половины многоэтажек несколько суток не получают водопроводную воду по графику из-за низкого давления в сети и вынуждены набирать ее ведрами в ближайших баках с водой, недавно установленных мэрией по всему Симферополю.

Ранее «Новая газета» сообщала, что после Симферопольского и Бахчисарайского района водный кризис наступил в Северном Крыму и на Южном берегу Крыма в некоторых прибрежных поселках в районе Алушты и Ялты. Как сообщали региональные СМИ, в крупнейшем Гагаринском районе Севастополя на протяжении последней недели отключают воду на ночь, но чиновники говорят, что это связано с ремонтными работами, а не дефицитом.

Дефицит пресной воды в Крыму возник после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Запасы основных водохранилищ — Симферопольского, Партизанского, Аянского, Чернореченского — к концу августа–началу сентября 2020 года составляли от 12% до 38%. В ряде районов полуострова введен почасовой режим подачи воды: от 2 до 6 часов в сутки. В некоторых селах воду подают три раза в неделю.

При этом в селах колодцы уже высохли, а центральный водопровод, обещанный властями после присоединения полуострова к России, до сих пор не построен: у проектов проблемы с финансированием.