Эрдоган заявил о необходимости покончить с «оккупацией» Арменией азербайджанских территорий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что мир на Кавказе установится только тогда, когда будет покончено с «оккупацией» Арменией территорий Азербайджана. Его слова приводит NTV.

«После того, как Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории, в регионе восстановится мир и спокойствие. Кризису, начавшемуся с оккупации Нагорного Карабаха, должен быть положен конец», — сказал Эрдоган.

Помимо этого он обвинил Минскую группу ОБСЕ в неспособности разрешить ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе: «За 30 лет они не смогли решить этот вопрос. И сделали все, чтобы он не решился. Сейчас они нас учат, а иногда и угрожают. Они спрашивают: есть ли там (в Карабахе — ред.) турецкие военные? Поставляет ли Турция оружие? Те, кто это спрашивает, сами на север Сирии тысячи грузовиков оружия отправили» (цитата по РИА Новости).

Напомним, рано утром 27 сентября столицу Нагорного Карабаха Степанакерт и другие его населенные пункты обстреляли. Армения и Азербайджан обвинили в этом друг друга. Баку и Ереван заявили о сотнях погибших и раненых у противника, многочисленные потери со своих сторон они отрицают. Азербайджан также сообщил о гибели пяти человек среди мирного населения, Армения и Карабах вчера рассказывали о гибели двух: женщины и ребенка.

Турция накануне сообщила о поддержке Азербайджана. Об участии Турции в конфликте заявила армянская сторона, в Баку же это отрицали.