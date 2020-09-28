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№ 106 от 28 сентября 2020

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В Перми возобновили уголовное дело об избиении подростка полицейским

Общество2

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Ленинский районный суд Перми удовлетворил ходатайство СК о возобновлении уголовного дела об избиении 16-летнего подростка полицейским Сергеем Кохановым (ч. 3 ст. 286 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права». 

Инцидент произошел 3 сентября 2018 года в пермском колледже. Во время второй пары подростка вызвали в кабинет директора, где был сотрудник ОМВД по Нытвенскому району Сергей Коханов.

Подросток рассказал, что полицейский потребовал от него признаться в краже и написать явку с повинной. Тот отказался и позвонил своим опекунам, которые тоже ему сказали ничего не подписывать. 

В материалах дела говорится, что полицейский вывел подростка из колледжа и трижды ударил его, а также применил физическое насилие к учащемуся и в служебном автомобиле. Подросток рассказал, что Коханов пытался душить его и бил по голове, лицу, в живот и в пах. По его словам, полицейский грозился изнасиловать подростка и отправить его обратно в детдом (мальчика усыновили), если тот не признается в краже.

После этого они вернулись в кабинет директора колледжа. После того, как стало известно, что опекуны подростка обратились в прокуратура, полицейский Коханов заявил, что подростка больше никто не задерживает. 

Дело о превышении полномочий сначала возобновили, а потом — прекратили. Следователи ходатайствовали о возобновлении дела только после того, как пострадавший обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, отметили в «Зоне права». Коханов уже отбывает срок за избиение другого жителя города Нытвы. 

Теги:
полиция, пермский край, em
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