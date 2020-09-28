Мосгорсуд закрыл уголовное дело против экс-замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игоря Мыльникова, который набросился на полицейского после задержания в нетрезвом виде в Филях. Об этом сообщает ТАСС.

Дело на теперь уже бывшего сотрудника Генпрокуратуры возбудили после того, как тот устроил пьяный дебош в полицейском участке. Туда его доставили после конфликта с охранниками в одном из элитных жилых комплексов, куда Мыльников пытался попасть по ошибке.

Прежде чем поместить его в камеру, полицейские попросили полковника юстиции и обладателя многочисленных государственных наград снять ремень, что вызвало крайнее неудовольствие задержанного. С криками «Ты меня знаешь? Пробей, загугли!» он начал бить полицейского Алексея Мальчишина ногами и ремнем.

Дело закончилось увольнением из Генпрокуратуры. Дорогомиловский суд признал Мыльникова виновным по статье о применении насилия в отношении представителя власти и приговорил его к штрафу в 150 тысяч рублей. Его адвокат настаивал на прекращении уголовного дела, так как его подзащитный полностью признал вину, ранее не привлекался к ответственности, извинился перед потерпевшим и имеет ряд других смягчающих обстоятельств.

Штраф, впрочем, Мосгорсуд Мыльникову так и не отменил: эту сумму ему все равно придется заплатить, однако теперь экс-сотрудник Генпрокуратуры не будет иметь судимости.