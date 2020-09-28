Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

главная тема

Истории врачей, погибших от COVID-19. Спецвыпуск «Приемный покой»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 106 от 28 сентября 2020

Читать номер

Главред NEXTA объявил об уходе из проекта

Общество930

930
 

Главред NEXTA Роман Протасевич объявил, что уходит из проекта. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке. 

Протасевич заявил, что со вчерашнего дня не имеет никакого отношения к проекту. Он отметил, что принял решение самостоятельно и оно не является спонтанным. 

Телеграм-канал NEXTA Live, в частности, активно освещает протесты в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов. У него свыше двух миллионов подписчиков. 

Основатель проекта — Степан Путило. В Беларуси против него возбуждено дело о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ), он объявлен в розыск. Сейчас Путило проживает в Польше. 

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
протесты, телеграм-каналы, беларусь, em

Суд временно заблокировал указ Трампа о запрете TikTok

Общество776

776
 

Окружной суд в Вашингтоне временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа о запрете на скачивание приложения TikTok, которое, по словам американского лидера угрожает национальной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

С требованием временно приостановить действие указа в суд обратилась компания ByteDance, которой и принадлежит TikTok. Запрет означал бы его исчезновение из Google Play и App Store на территории США: в таком случае, пользователи не смогли бы ни обновить приложение, ни скачать его заново.

«Мы рады, что суд согласился с нашими юридическими доводами и издал судебный указ, препятствующий осуществлению запрета приложений TikTok», — прокомментировали решение в компании, которая планирует поддерживать диалог с правительством, чтобы найти компромисс.

США заявили о возможной блокировке TikTok на территории страны в июле. По мнению американских властей, приложение могло передавать личные данные пользователей в «в руки китайских коммунистов». Дональд Трамп предложил китайской ByteDance продать TikTok американской компании и после отказа подписал указы о борьбе с угрозами, которые, по его мнению, представляют TikTok и китайский мессенджер WeСhat.

Больше интересного в вашей ленте
Ваш словарный запас на высоком уровне, если наберете в нашем тесте 9/11
Вы будете видеть меньше такого
«Гарик с ума сойдет»: грудь Кристины Асмус едва не привела к скандалу
Вы будете видеть меньше такого
Матрона Московская предрекла тяжелый год
Вы будете видеть меньше такого
Остальные страны нам завидуют! Карикатуры из "Крокодила" 1950х
Вы будете видеть меньше такого
Пропавшая с экранов звезда кино «Граница: Таежный роман» спустя 20 лет выглядит совсем иначе
Вы будете видеть меньше такого
Отобрали фотоаппарат после фотосессии с красивой девушкой на набережной Москвы реки
Вы будете видеть меньше такого
У хорошей хозяйки старым простыням всегда найдётся новое применение. Покажу 7 потрясающих идей
Вы будете видеть меньше такого
«Быть такой красивой незаконно»: бывшая жена солиста Little Big обнажила бедра на пикантном снимке
Вы будете видеть меньше такого
Экономисты дали точный прогноз по курсу доллара на октябрь
Вы будете видеть меньше такого
Взяли ГАЗ-24 и скрестили с ГАЗ-66 и ЗИЛ-131, а потом поставили мощную музыку, чтобы распугивать диких животных
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Выбери рисунок сакуры, и мы скажем, чего тебе не хватает для счастья
Вы будете видеть меньше такого
Как в СССР передвигали дома вместе с жильцами
Вы будете видеть меньше такого
Когда исчезли последние истинные Римляне (носители латыни) с Италийского полуострова? Какой из современных народов…
Вы будете видеть меньше такого
Где и как шикарно живет основатель «Магнита», миллиардер Сергей Галицкий (Арутюнян)?
Вы будете видеть меньше такого
Чем занимается и как выглядит жена Сергея Галицкого (Арутюняна)?
Вы будете видеть меньше такого
Переоценённые книги и фильмы
Вы будете видеть меньше такого
Варю яйца так, что скорлупа легко отделяется сама, – вам этот способ тоже понравится
Вы будете видеть меньше такого
20 Модных тенденций осень-зима 2020-2021
Вы будете видеть меньше такого
Карпин рассказал о возможных трансферах "Ростова"
Вы будете видеть меньше такого
Главные трансферы выходных в РПЛ
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera