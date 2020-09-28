Главред NEXTA объявил об уходе из проекта

Главред NEXTA Роман Протасевич объявил, что уходит из проекта. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

Протасевич заявил, что со вчерашнего дня не имеет никакого отношения к проекту. Он отметил, что принял решение самостоятельно и оно не является спонтанным.

Телеграм-канал NEXTA Live, в частности, активно освещает протесты в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов. У него свыше двух миллионов подписчиков.

Основатель проекта — Степан Путило. В Беларуси против него возбуждено дело о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ), он объявлен в розыск. Сейчас Путило проживает в Польше.