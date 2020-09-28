Материалы
Рубрики
Темы
- Главные тексты недели4 материала
- Приемный покой. Спецпроект о врачах, сражавшихся с COVID-194 материала
- Беларусь. Письма в поддержку протестующих4 материала
Свежий выпуск
№ 106 от 28 сентября 2020Читать номер
Главред NEXTA объявил об уходе из проекта
Главред NEXTA Роман Протасевич объявил, что уходит из проекта. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.
Протасевич заявил, что со вчерашнего дня не имеет никакого отношения к проекту. Он отметил, что принял решение самостоятельно и оно не является спонтанным.
Телеграм-канал NEXTA Live, в частности, активно освещает протесты в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов. У него свыше двух миллионов подписчиков.
Основатель проекта — Степан Путило. В Беларуси против него возбуждено дело о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ), он объявлен в розыск. Сейчас Путило проживает в Польше.
Читайте также
Нехта народ. Как Телеграм свергает Лукашенко
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Теги:протесты, телеграм-каналы, беларусь, em
Суд временно заблокировал указ Трампа о запрете TikTok
Окружной суд в Вашингтоне временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа о запрете на скачивание приложения TikTok, которое, по словам американского лидера угрожает национальной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.
С требованием временно приостановить действие указа в суд обратилась компания ByteDance, которой и принадлежит TikTok. Запрет означал бы его исчезновение из Google Play и App Store на территории США: в таком случае, пользователи не смогли бы ни обновить приложение, ни скачать его заново.
«Мы рады, что суд согласился с нашими юридическими доводами и издал судебный указ, препятствующий осуществлению запрета приложений TikTok», — прокомментировали решение в компании, которая планирует поддерживать диалог с правительством, чтобы найти компромисс.
США заявили о возможной блокировке TikTok на территории страны в июле. По мнению американских властей, приложение могло передавать личные данные пользователей в «в руки китайских коммунистов». Дональд Трамп предложил китайской ByteDance продать TikTok американской компании и после отказа подписал указы о борьбе с угрозами, которые, по его мнению, представляют TikTok и китайский мессенджер WeСhat.