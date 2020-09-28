Суд временно заблокировал указ Трампа о запрете TikTok

Окружной суд в Вашингтоне временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа о запрете на скачивание приложения TikTok, которое, по словам американского лидера угрожает национальной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

С требованием временно приостановить действие указа в суд обратилась компания ByteDance, которой и принадлежит TikTok. Запрет означал бы его исчезновение из Google Play и App Store на территории США: в таком случае, пользователи не смогли бы ни обновить приложение, ни скачать его заново.

«Мы рады, что суд согласился с нашими юридическими доводами и издал судебный указ, препятствующий осуществлению запрета приложений TikTok», — прокомментировали решение в компании, которая планирует поддерживать диалог с правительством, чтобы найти компромисс.

США заявили о возможной блокировке TikTok на территории страны в июле. По мнению американских властей, приложение могло передавать личные данные пользователей в «в руки китайских коммунистов». Дональд Трамп предложил китайской ByteDance продать TikTok американской компании и после отказа подписал указы о борьбе с угрозами, которые, по его мнению, представляют TikTok и китайский мессенджер WeСhat.