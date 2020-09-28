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№ 106 от 28 сентября 2020

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Суд временно заблокировал указ Трампа о запрете TikTok

Общество7

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Окружной суд в Вашингтоне временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа о запрете на скачивание приложения TikTok, которое, по словам американского лидера угрожает национальной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

С требованием временно приостановить действие указа в суд обратилась компания ByteDance, которой и принадлежит TikTok. Запрет означал бы его исчезновение из Google Play и App Store на территории США: в таком случае, пользователи не смогли бы ни обновить приложение, ни скачать его заново.

«Мы рады, что суд согласился с нашими юридическими доводами и издал судебный указ, препятствующий осуществлению запрета приложений TikTok», — прокомментировали решение в компании, которая планирует поддерживать диалог с правительством, чтобы найти компромисс.

США заявили о возможной блокировке TikTok на территории страны в июле. По мнению американских властей, приложение могло передавать личные данные пользователей в «в руки китайских коммунистов». Дональд Трамп предложил китайской ByteDance продать TikTok американской компании и после отказа подписал указы о борьбе с угрозами, которые, по его мнению, представляют TikTok и китайский мессенджер WeСhat.

Посол Армении и президент Карабаха заявили об участии в конфликте Турции. Баку все отрицает

Политика542

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Посол Армении в России заявил о присутствии турецких боевиков на территории Нагорного Карабаха, где продолжаются столкновения. Стамбул перебросил своих военных из Сирии, заявил РИА Новости Вардан Тоганян. 

«По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне... Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают», — рассказал дипломат. 

Об этом же ранее сообщил и президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. «Хочу заявить, что с нами воюет не только Азербайджан, но и Турция. Используется современное турецкое вооружение», — сказал он на брифинге в Степанакерте накануне. 

В свою очередь Азербайджан отрицает информацию о переброске своих боевиков в зону конфликта. «Слухи о якобы переброске боевиков из Сирии в Азербайджан — это очередная провокация армянской стороны и полная чушь», — заявил Reuters помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев. 

Сегодня в Нагорном Карабахе продолжились начавшиеся накануне бои между военными Армении и Азербайджана. Стороны сообщили о гибели сотен военных, а Баку объявил частичную мобилизацию. Сразу же после начала столкновений в воскресенье утром в Стамбуле высказались в поддержку Азербайджана. «Турция сегодня, как и всегда, со всеми своими возможностями находится рядом со своими азербайджанскими братьями», — написал в твиттере президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Теги:
sn, нагорный карабах, азербайджан, армения, турция
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