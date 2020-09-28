Посол Армении в России заявил о присутствии турецких боевиков на территории Нагорного Карабаха, где продолжаются столкновения. Стамбул перебросил своих военных из Сирии, заявил РИА Новости Вардан Тоганян.

«По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне... Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают», — рассказал дипломат.

Об этом же ранее сообщил и президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. «Хочу заявить, что с нами воюет не только Азербайджан, но и Турция. Используется современное турецкое вооружение», — сказал он на брифинге в Степанакерте накануне.

В свою очередь Азербайджан отрицает информацию о переброске своих боевиков в зону конфликта. «Слухи о якобы переброске боевиков из Сирии в Азербайджан — это очередная провокация армянской стороны и полная чушь», — заявил Reuters помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев.

Сегодня в Нагорном Карабахе продолжились начавшиеся накануне бои между военными Армении и Азербайджана. Стороны сообщили о гибели сотен военных, а Баку объявил частичную мобилизацию. Сразу же после начала столкновений в воскресенье утром в Стамбуле высказались в поддержку Азербайджана. «Турция сегодня, как и всегда, со всеми своими возможностями находится рядом со своими азербайджанскими братьями», — написал в твиттере президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.