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Истории врачей, погибших от COVID-19. Спецвыпуск «Приемный покой»

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№ 106 от 28 сентября 2020

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Умер основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов

Общество3

3
 

Скончался основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов. Об этом сообщается на ее сайте. 

 

Орлову было 96 лет. «Его идея о том, что граждане могут следить за соблюдением человеческого измерения Хельсинкских соглашений и совместными усилиями призывать государства следовать взятым на себя обязательствам, в 1976 году положила начало международного Хельсинкского движения», — говорится в сообщении МХГ. 

Юрий Орлов — ученый, диссидент, доктор физико-математических наук. После основания МХГ он подвергался давлению со стороны советских силовиков. В 1976 году его арестовали, а в 1977-м — приговорили к семи годам заключения и пяти годам ссылки. В 1986 году Орлова выслали из СССР, впоследствии он стал профессором Корнеллского университета.

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Теги:
правозащитники, мхг, em

В России впервые с середины июня выявили больше восьми тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Общество611

611
 

В России за последние сутки выявили 8 135 новых случаев COVID-19, сообщает оперштаб. Это максимальный показатель с 16 июня, когда было выявлено 8 248 новых случаев. 

Общее число заразившихся коронавирусом за время пандемии по стране достигло 1 159 573. В Москве за прошедшие сутки выявили 2 217 новых случаев (максимум со 2 июня), в Петербурге — 237 (максимум с 18 июля), в Подмосковье — 212, в Ростовской и Нижегородской областях — 193 (максимум с 12 июня) и 165 соответственно. 

За сутки от коронавируса по стране умер 61 пациент, в том числе 16 человек скончались в Москве. Выздоровели по России 945 920 человек, из них 2 702 — за последние сутки. 

В мире число умерших от коронавируса, по данным университета Хопкинса, приближается к 1 миллиону: оно достигло 997 799. Всего зафиксировано 33 082 994 случая заражения COVID-19, Россия находится на четвертом месте по числу заболевших после США, Индии и Бразилии. 

Дополняется

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Теги:
em, коронавирус, россия
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