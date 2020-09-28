Умер основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов

В России за последние сутки выявили 8 135 новых случаев COVID-19, сообщает оперштаб. Это максимальный показатель с 16 июня, когда было выявлено 8 248 новых случаев.

Общее число заразившихся коронавирусом за время пандемии по стране достигло 1 159 573. В Москве за прошедшие сутки выявили 2 217 новых случаев (максимум со 2 июня), в Петербурге — 237 (максимум с 18 июля), в Подмосковье — 212, в Ростовской и Нижегородской областях — 193 (максимум с 12 июня) и 165 соответственно.

За сутки от коронавируса по стране умер 61 пациент, в том числе 16 человек скончались в Москве. Выздоровели по России 945 920 человек, из них 2 702 — за последние сутки.

В мире число умерших от коронавируса, по данным университета Хопкинса, приближается к 1 миллиону: оно достигло 997 799. Всего зафиксировано 33 082 994 случая заражения COVID-19, Россия находится на четвертом месте по числу заболевших после США, Индии и Бразилии.

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