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№ 106 от 28 сентября 2020Читать номер
Умер основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов
Скончался основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов. Об этом сообщается на ее сайте.
Орлову было 96 лет. «Его идея о том, что граждане могут следить за соблюдением человеческого измерения Хельсинкских соглашений и совместными усилиями призывать государства следовать взятым на себя обязательствам, в 1976 году положила начало международного Хельсинкского движения», — говорится в сообщении МХГ.
Юрий Орлов — ученый, диссидент, доктор физико-математических наук. После основания МХГ он подвергался давлению со стороны советских силовиков. В 1976 году его арестовали, а в 1977-м — приговорили к семи годам заключения и пяти годам ссылки. В 1986 году Орлова выслали из СССР, впоследствии он стал профессором Корнеллского университета.
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Теги:правозащитники, мхг, em
В России впервые с середины июня выявили больше восьми тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В России за последние сутки выявили 8 135 новых случаев COVID-19, сообщает оперштаб. Это максимальный показатель с 16 июня, когда было выявлено 8 248 новых случаев.
Общее число заразившихся коронавирусом за время пандемии по стране достигло 1 159 573. В Москве за прошедшие сутки выявили 2 217 новых случаев (максимум со 2 июня), в Петербурге — 237 (максимум с 18 июля), в Подмосковье — 212, в Ростовской и Нижегородской областях — 193 (максимум с 12 июня) и 165 соответственно.
За сутки от коронавируса по стране умер 61 пациент, в том числе 16 человек скончались в Москве. Выздоровели по России 945 920 человек, из них 2 702 — за последние сутки.
В мире число умерших от коронавируса, по данным университета Хопкинса, приближается к 1 миллиону: оно достигло 997 799. Всего зафиксировано 33 082 994 случая заражения COVID-19, Россия находится на четвертом месте по числу заболевших после США, Индии и Бразилии.
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