В Свердловской области признали недействительными лишь 1 297 подписей за возврат прямых выборов мэров. Заксобрание рассмотрит законопроект

Законодательное собрание Свердловской области зарегистрировало законопроект о возврате прямых выборов мэров в городах региона. Об этом «Новой газете» сообщил член инициативной группы по возврату выборов, координатор екатеринбургской «Открытой России» Владислав Постников.

«Мы сдали в заксобрание 13 020 подписей в поддержку инициативы. После проверки действительными признали 11 723 подписи. То есть отбраковали 1 297. Теперь в течение месяца законодательное собрание должно рассмотреть законопроект», — сказал Постников.

«Народная инициатива» по возврату прямых выборов мэров уральских городов была зарегистрирована аппаратом Свердловского законодательного собрания в июле этого года. Инициаторами стали несколько десятков представителей разных политических сил: от депутатов городской думы от КПРФ до активистов «Открытой России» и штаба Навального.

Подписи собирались в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Каменске-Уральском, Нижней Туре, Ивделе, Краснотурьинске и других городах.Для того, чтобы инициативу рассмотрели депутаты, необходимо было собрать десять тысяч подписей.

В Свердловской области прямые выборы мэров были отменены в июне 2018 года, когда Законодательное собрание региона заменило всенародное голосование в Нижнем Тагиле на назначение главы города по конкурсу. В апреле того же года выборы были отменены в Екатеринбурге: там это событие привело к массовым протестам и демонстративному сложению полномочий занимавшим тогда пост мэра Евгением Ройзманом, не согласившимся с отменой выборов.