Сына экс-губернатора Иркутской области задержали по делу о мошенничестве на 185 миллионов рублей

Депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По делу уже предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. По версии следствия, он вместе с иными лицами в октябре 2017 года предоставил министерству по регулированию госзакупок Иркутской области подложные документы к заявкам на участие в отборе подрядчиков на ремонт лифтов и лифтовых шахт.

Хамуляк вместе с Левченко заключили с зарубежной компанией договор и создали еще одно предприятие, после чего стоимость работ была необоснованно увеличена с 167 019 240 рублей до 319 677 000 рублей, отмечает СК. Ущерб по делу ведомство оценило в более чем 185 миллионов рублей.

СК провел обыски по месту жительства и работы Андрея Левченко. Следственные действия прошли и у его отца Сергея Левченко — экс-губернатора Иркутской области, ушедшего в отставку в прошлом году.