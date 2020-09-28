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№ 106 от 28 сентября 2020

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Сына экс-губернатора Иркутской области задержали по делу о мошенничестве на 185 миллионов рублей

Общество577

577
 

Депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. 

По делу уже предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. По версии следствия, он вместе с иными лицами в октябре 2017 года предоставил министерству по регулированию госзакупок Иркутской области подложные документы к заявкам на участие в отборе подрядчиков на ремонт лифтов и лифтовых шахт.

Хамуляк вместе с Левченко заключили с зарубежной компанией договор и создали еще одно предприятие, после чего стоимость работ была необоснованно увеличена с 167 019 240 рублей до 319 677 000 рублей, отмечает СК. Ущерб по делу ведомство оценило в более чем 185 миллионов рублей.

СК провел обыски по месту жительства и работы Андрея Левченко. Следственные действия прошли и у его отца Сергея Левченко — экс-губернатора Иркутской области, ушедшего в отставку в прошлом году. 

Теги:
депутаты, задержание, иркутская область, em

Spiegel: Меркель тайно посетила Навального в берлинской клинике «Шарите»

Общество3 262

3 262
 

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила российского политика Алексея Навального, когда проходил лечение в берлинской клинике «Шарите». Об этом узнал Spiegel.

Этим необычным жестом Меркель подчеркнула солидарность немецкого правительства с Навальным, отмечает издание.

обновлено

10:50 Навальный подтвердил встречу с Меркель «Шарите». «Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», — говорится в его посте в твиттере.

Навальный провел в берлинской клинике 32 дня, 24 из них — в реанимации. Политика выписали 23 сентября.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск-Москва, из-за чего лайнер экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в местную больницу. После долгих переговоров его перевезли в «Шарите».

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Западные страны потребовали от России немедленно расследовать покушение на Навального.

Москва же отрицает, что Навальный был отравлен. МИД России обвинил Берлин в политизации дела об отравлении Навального и указал Организации по запрещению химического оружия на «превышение мандата». Также Москва указывает, что до сих пор не получила ответа от Германии по инциденту. 25 сентября ФРГ пообещала ответить на запрос в течение десяти дней.

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Теги:
em, германия, навальный, меркель
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