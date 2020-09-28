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№ 106 от 28 сентября 2020Читать номер
Spiegel: Меркель тайно посетила Навального в берлинской клинике «Шарите»
Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила российского политика Алексея Навального, когда проходил лечение в берлинской клинике «Шарите». Об этом узнал Spiegel.
Этим необычным жестом Меркель подчеркнула солидарность немецкого правительства с Навальным, отмечает издание.
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10:50 Навальный подтвердил встречу с Меркель «Шарите». «Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», — говорится в его посте в твиттере.
Навальный провел в берлинской клинике 32 дня, 24 из них — в реанимации. Политика выписали 23 сентября.
Напомним, Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск-Москва, из-за чего лайнер экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в местную больницу. После долгих переговоров его перевезли в «Шарите».
Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Западные страны потребовали от России немедленно расследовать покушение на Навального.
Москва же отрицает, что Навальный был отравлен. МИД России обвинил Берлин в политизации дела об отравлении Навального и указал Организации по запрещению химического оружия на «превышение мандата». Также Москва указывает, что до сих пор не получила ответа от Германии по инциденту. 25 сентября ФРГ пообещала ответить на запрос в течение десяти дней.
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