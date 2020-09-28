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№ 106 от 28 сентября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 28 сентября. Коротко
Общество2 836
«Новая газета»редакция
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- В Нагорном Карабахе во время столкновений были убиты и ранены 550 военных Армении, заявили в Минобороны Азербайджана. В Минобороны Армении это отрицают. Армянская сторона сообщила о 31 убитом. Из-за обострения конфликта Армения обратилась в ЕСПЧ.
- Правозащитники сообщили о 340 задержанных на воскресных протестах в Беларуси. По данным правозащитного центра «Весна», больше всего протестующих задержали вчера в Минске. Задержания были и в других городах Беларуси, среди которых — Гродно, Витебск и Могилев.
- Депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб по делу оценивается в более чем 185 миллионов рублей. У Андрея Левченко дома, на работе, а также у его отца Сергея Левченко, экс-губернатора Иркутской области, провели обыски.
- Газета NYT изучила налоговые декларации президента США Дональда Трампа. Издание выяснило, что он не платил подоходный налог в течение последних десяти лет.
- На Камчатке отправлены в отставку пять членов регионального правительства. Ранее губернатор Владимир Солодов объявил о реформе структуры правительства Камчатки.
- Окружной суд Вашингтона временно заблокировал запрет администрации Белого дома на скачивание приложения TikTok. Запрет должен был вступить в силу накануне, 27 сентября.
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Теги:акции протеста, беларусь, нагорный карабах, армения, азербайджан, em
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