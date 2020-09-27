Директор «Открытой России» Андрей Пивоваров вышел на свободу после ареста за пост в телеграм-канале

Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров вышел на свободу после 10 суток ареста за пост в телеграм-канале. Об этом «Новой газете» сообщила координатор «Открытой России» Татьяна Усманова. По ее словам, Пивоваров хорошо себя чувствует, повторного задержания не было.

В целом Пивоваров провел под арестом 24 дня. Последний раз директора «Открытой России» арестовали по административному делу об акции против поправок к Конституции (по ч. 2 ст. 20.2 КоАП), которая прошла 1 июля в Москве. По версии полицейских, он разместил видео в телеграм-канале, в котором содержались «призывы к неопределенному кругу лиц к участию в массовом публичном мероприятии по вопросу несогласия с поправками в Конституцию РФ и непризнания итогов общероссийского голосования».

До этого Пивоварова отправили в спецприемник за сбор подписей против поправок к Конституции. Претензии касались поста Пивоварова в фейсбуке о сборе подписей 15 июля на Пушкинской площади в Москве. При этом ссылка, которая была указана в материалах административного дела, вела на пустую страницу. Сам Пивоваров не соглашался с тем, что он совершил какое-либо правонарушение.

В «Открытой России» заявили, что реальной причиной всех задержаний стала деятельность Пивоварова в последние месяцы — кампания «НЕТ!» (проект «Открытой России», участники которого выступали против поправок к Конституции) и помощь независимым кандидатам на выборах 2020 в рамках проекта «Объединенные демократы».