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№ 105 от 25 сентября 2020Читать номер
У посольства Беларуси в Москве проходит концерт в поддержку белорусов. Задержали солиста группы «Аркадий Коц»
«Новая газета»редакция
У посольства Беларуси в Москве проходит концерт в поддержку протестующих белорусов. Во время выступления фолк-панк группы «Аркадий Коц» с силой задержали солиста группы Кирилла Медведева — он исполнял песню «Стены рухнут», одну из главных песен белорусского протеста.
Напротив посольства стоят около 30 человек, передает корреспондент «Новой». Их пока не задерживают. Корреспондент также передает, что на акции присутствуют провокаторы.
Акции солидарности в поддержку протестующих белорусов регулярно проходят у посольства Беларуси в Москве. Протесты в Беларуси начались сразу после президентских выборов 9 августа. Каждый день в центре Минска и других городах страны проходят многочисленные акции протеста. Протестующие требуют освободить всех политзаключенных и провести новые честные выборы, так как считают, что результаты выборов, которые огласил ЦИК Беларуси, сфальсифицированы.
На фоне протестов были задержаны десятки тысяч людей, многие из которых сообщали о насилии со стороны силовиков.
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