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№ 105 от 25 сентября 2020

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У посольства Беларуси в Москве проходит концерт в поддержку белорусов. Задержали солиста группы «Аркадий Коц»

Общество54

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У посольства Беларуси в Москве проходит концерт в поддержку протестующих белорусов. Во время выступления фолк-панк группы «Аркадий Коц» с силой задержали солиста группы Кирилла Медведева — он исполнял песню «Стены рухнут», одну из главных песен белорусского протеста.

Арден Аркман / для «Новой»

Напротив посольства стоят около 30 человек, передает корреспондент «Новой». Их пока не задерживают. Корреспондент также передает, что на акции присутствуют провокаторы.

Арден Аркман / для «Новой»

Акции солидарности в поддержку протестующих белорусов регулярно проходят у посольства Беларуси в Москве. Протесты в Беларуси начались сразу после президентских выборов 9 августа. Каждый день в центре Минска и других городах страны проходят многочисленные акции протеста. Протестующие требуют освободить всех политзаключенных и провести новые честные выборы, так как считают, что результаты выборов, которые огласил ЦИК Беларуси, сфальсифицированы.

На фоне протестов были задержаны десятки тысяч людей, многие из которых сообщали о насилии со стороны силовиков. 

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Теги:
акции протеста, посольство, беларусь, ng
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