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№ 105 от 25 сентября 2020

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Трамп выдвинул кандидатуру Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда США

Политика1

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Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Кони Барретт на должность пожизненного члена Верховного суда. Об этом он объявил на церемонии в Белом доме.

«Сегодня для меня было большой честью назначить одного из самых блестящих и одаренных юристов нашей страны в Верховный суд. Это женщина беспрецедентных достижений, выдающегося интеллекта, безупречной репутации и непоколебимой верности Конституции: судья Эми Кони Барретт», — написал Трамп в своем твиттере.

Как сообщает Financial Times, 48-летняя Эми Кони Барретт, уроженка Нового Орлеана, сейчас занимает должность судьи апелляционного суда седьмого округа США. Барретт придерживается консервативных взглядов, в частности, она выступает против абортов.

Ее кандидатуру поддерживали религиозные консерваторы, которые надеются на отмену решения Верховного суда США от 1973 года, разрешившего аборты по всей стране.

В случае утверждения на должность она станет самым молодым членом Верховного суда США. По словам Трампа, процесс утверждения кандидатуры Барретт в Конгрессе США может начаться 12 октября.

Барретт номинировали на место Рут Бейдер Гинзбург — старейшего члена Верховного суда США, скончавшейся 25 сентября в возрасте 87 лет от осложнений, вызванных раком поджелудочной железы.

Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер ранее призывал никого не назначать на вакантную должность до выборов президента США, которые пройдут 3 ноября.

За время своего президентства Трамп уже назначал двух судей-консерваторов на пожизненные должности в суде: это Нила Горсача в 2017 году и Бретта Кавано в 2018 году.

Теги:
судья, верховный суд, сша, ng
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