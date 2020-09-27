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№ 105 от 25 сентября 2020Читать номер
Трамп выдвинул кандидатуру Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда США
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Кони Барретт на должность пожизненного члена Верховного суда. Об этом он объявил на церемонии в Белом доме.
«Сегодня для меня было большой честью назначить одного из самых блестящих и одаренных юристов нашей страны в Верховный суд. Это женщина беспрецедентных достижений, выдающегося интеллекта, безупречной репутации и непоколебимой верности Конституции: судья Эми Кони Барретт», — написал Трамп в своем твиттере.
Как сообщает Financial Times, 48-летняя Эми Кони Барретт, уроженка Нового Орлеана, сейчас занимает должность судьи апелляционного суда седьмого округа США. Барретт придерживается консервативных взглядов, в частности, она выступает против абортов.
Ее кандидатуру поддерживали религиозные консерваторы, которые надеются на отмену решения Верховного суда США от 1973 года, разрешившего аборты по всей стране.
В случае утверждения на должность она станет самым молодым членом Верховного суда США. По словам Трампа, процесс утверждения кандидатуры Барретт в Конгрессе США может начаться 12 октября.
Барретт номинировали на место Рут Бейдер Гинзбург — старейшего члена Верховного суда США, скончавшейся 25 сентября в возрасте 87 лет от осложнений, вызванных раком поджелудочной железы.
Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер ранее призывал никого не назначать на вакантную должность до выборов президента США, которые пройдут 3 ноября.
За время своего президентства Трамп уже назначал двух судей-консерваторов на пожизненные должности в суде: это Нила Горсача в 2017 году и Бретта Кавано в 2018 году.