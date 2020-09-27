В России началась акция врачей «Заплатите за COVID»

В подмосковных Мытищах, у здания местной администрации, в 14 часов началась серия одиночных пикетов в рамках Всероссийской акции медработников «Заплатите за COVID!».

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

«Мы выходим, чтобы нас наконец-то услышали по всем регионам, — говорит Евгения Богатырева, председатель первичной профсоюзной организации «Действие» московской областной скорой помощи. — Я считаю, что эта акция — маленький шаг в большое будущее, чтобы и медики, и все, к ним причастные, получали по заслугам. Я хочу, чтобы все было достойно и по справедливости».

«У нас вроде бы платят, но платят не в полном объеме. На всех подстанциях разные проблемы: где-то полные выплаты, где-то вообще не выплатили. Самое проблемное — это 484-е постановление, где именно за подтвержденный коронавирус платят бригаде на выезде надбавку. Если вирус не подтверждается — им не платят. Хотя они рискуют жизнью», — объясняет она.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Ранее организаторы акции подавали заявку на массовый пикет. Однако 21 сентября администрация Мытищ отказала им в проведении данного публичного мероприятия, поэтому вместо массового пикета организаторы решили провести серию одиночных пикетов.

Участники акции хотят привлечь внимание органов государственной власти к отказам в стимулирующих и страховых выплатах за работу в условиях пандемии.

Похожие акции пройдут сегодня в Астрахани и Санкт-Петербурге. Правда формат ранее планируемой акции в Петербурге был изменен на пресс-конференцию. В Москве акции «Заплатите за COVID!» планируют провести в октябре.