Задержанную в Минске журналистку «МБХ медиа» поместили в изолятор в Жодино

Задержанную накануне в Минске во время работы на акции протеста журналистку «МБХ медиа» Анастасию Ольшанскую поместили в изолятор временного содержания в Жодино. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Антон Гашинский.

Он уточнил, что на Ольшанскую был составлен протокол, однако по какой статье — неизвестно. Адвокат предположил, что ее могли задержать за нарушение закона о СМИ из-за работы без аккредитации (ст. 21.14 КоАП РБ), за участие в несанкционированном митинге (ст. 23.34 КоАП РБ) или за неповиновение сотруднику милиции (ст. 23.4 КоАП РБ). Так как суды не работают в выходные, ее дело будет рассмотрено не раньше понедельника, отметил Гашинский.

«Наказание может быть назначено как в виде ареста, так и большого штрафа. После этого ее должны депортировать из страны с запретом на въезд на пять лет», — пояснил адвокат.

Гашинский уточнил, что посольство России в Беларуси работает по этому делу: «Пытаемся добиться, чтобы ее отпустили без суда с добровольным выездом с территории Беларуси».

Ольшанскую задержали во время женского марша в Минске и доставили во Фрунзенское ОВД. В последний раз журналистка выходила на связь, когда работала в месте массовых задержаний на проспекте Независимости. Всего на акции в субботу задержали более ста женщин.