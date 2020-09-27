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Истории врачей, погибших от COVID-19. Спецвыпуск «Приемный покой»

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№ 105 от 25 сентября 2020

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Десятки человек пострадали из-за обрушения на предприятии в подмосковном Ступине

Общество1 164

1 164
 

На предприятии ООО «ФМ Ложистик» в подмосковном Ступине обрушился надземный пешеходный переход, из-за чего пострадали 39 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Отмечается, что 18 человек находятся в тяжелом состоянии. По данным источника агенства, все пострадавшие — работники предприятия,  в основном граждане Киргизии. 

Утром в цехе предприятия пешеходный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра обрушился на инженерные коммуникации. По предварительным данным, переход обрушился из-за перегрузки. Прокуратура начала проверку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона и главе Ступино оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Теги:
Подмосковье , nt

В России третий день подряд зафиксировали больше семи тысяч новых случаев COVID-19

Общество1 695

1 695
 

В России за последние сутки выявили 7 867 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб. Это максимальный прирост заболевших с 17 июня, общее число заразившихся по стране достигло 1 151 438. 

В Москве зафиксировано 2 016 новых случаев на сутки, это рекордный показатель со 2 июня. В Петербурге — 227 новых случаев (рекорд с 18 июля), в Подмосковье — 226 (максимум с 6 июля). 

Скончались за сутки от COVID-19 в России 99 человек, в том числе 18 — в Москве и 9 — в Петербурге. Общее число умерших от инфекции за время пандемии по стране достигло 20 324. Выздоровели 943 218 пациентов, из них 3 068 — за последние сутки. 

Во всем мире за время пандемии, по данным университета Хопкинса, коронавирусом заразились 32 844 938 человек. Больше всего случаев зафиксировано в США (7 078 798), Россия — на четвертом месте. 

Дополняется

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Теги:
коронавирус, россия, em
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