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№ 105 от 25 сентября 2020Читать номер
Десятки человек пострадали из-за обрушения на предприятии в подмосковном Ступине
На предприятии ООО «ФМ Ложистик» в подмосковном Ступине обрушился надземный пешеходный переход, из-за чего пострадали 39 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Отмечается, что 18 человек находятся в тяжелом состоянии. По данным источника агенства, все пострадавшие — работники предприятия, в основном граждане Киргизии.
Утром в цехе предприятия пешеходный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра обрушился на инженерные коммуникации. По предварительным данным, переход обрушился из-за перегрузки. Прокуратура начала проверку.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона и главе Ступино оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
Теги:Подмосковье , nt
В России третий день подряд зафиксировали больше семи тысяч новых случаев COVID-19
В России за последние сутки выявили 7 867 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб. Это максимальный прирост заболевших с 17 июня, общее число заразившихся по стране достигло 1 151 438.
В Москве зафиксировано 2 016 новых случаев на сутки, это рекордный показатель со 2 июня. В Петербурге — 227 новых случаев (рекорд с 18 июля), в Подмосковье — 226 (максимум с 6 июля).
Скончались за сутки от COVID-19 в России 99 человек, в том числе 18 — в Москве и 9 — в Петербурге. Общее число умерших от инфекции за время пандемии по стране достигло 20 324. Выздоровели 943 218 пациентов, из них 3 068 — за последние сутки.
Во всем мире за время пандемии, по данным университета Хопкинса, коронавирусом заразились 32 844 938 человек. Больше всего случаев зафиксировано в США (7 078 798), Россия — на четвертом месте.
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