Десятки человек пострадали из-за обрушения на предприятии в подмосковном Ступине

На предприятии ООО «ФМ Ложистик» в подмосковном Ступине обрушился надземный пешеходный переход, из-за чего пострадали 39 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Отмечается, что 18 человек находятся в тяжелом состоянии. По данным источника агенства, все пострадавшие — работники предприятия, в основном граждане Киргизии.

Утром в цехе предприятия пешеходный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра обрушился на инженерные коммуникации. По предварительным данным, переход обрушился из-за перегрузки. Прокуратура начала проверку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона и главе Ступино оказать пострадавшим всю необходимую помощь.