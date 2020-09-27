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Истории врачей, погибших от COVID-19. Спецвыпуск «Приемный покой»

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№ 105 от 25 сентября 2020

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В России третий день подряд зафиксировали больше семи тысяч новых случаев COVID-19

Общество210

210
 

В России за последние сутки выявили 7 867 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб. Это максимальный прирост заболевших с 17 июня, общее число заразившихся по стране достигло 1 151 438. 

В Москве зафиксировано 2 016 новых случаев на сутки, это рекордный показатель со 2 июня. В Петербурге — 227 новых случаев (рекорд с 18 июля), в Подмосковье — 226 (максимум с 6 июля). 

Скончались за сутки от COVID-19 в России 99 человек, в том числе 18 — в Москве и 9 — в Петербурге. Общее число умерших от инфекции за время пандемии по стране достигло 20 324. Выздоровели 943 218 пациентов, из них 3 068 — за последние сутки. 

Во всем мире за время пандемии, по данным университета Хопкинса, коронавирусом заразились 32 844 938 человек. Больше всего случаев зафиксировано в США (7 078 798), Россия — на четвертом месте. 

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Теги:
коронавирус, россия, em

Столица Нагорного Карабаха подверглась обстрелу. В непризнанной республике объявили военное положение

Общество415

415
 

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт и ее другие населенные пункты подверглись обстрелу. Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил о гибели женщины и ребенка в Мартининском районе, пишет Интерфакс. 

По его словам, ударам также подверглись школы в Степанакерте. Из-за обстрелов президент непризанной республики Араик Арутюнян объявил военное положение и мобилизацию всех мужчин старше 18 лет. 

Пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян заявил, что утром 27 сентября Азербайджан Степанакерт и другие населенные пункты из систем залпового огня «Град». «Заодно объявляем, что наш ответ будет пропорциональным и всю ответственность за ситуацию несет военное руководство Азербайджана и лично [президент страны] Ильхам Алиев», — сказано в его посте. 

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило о «масштабных провокациях» со стороны Армении. Как говорится в его сообщении, около 06:00 утра по местному времени (07:00) мск военные этой страны «подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра».

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что военные сбили два вертолета и три беспилотника азербайджанских воздушных сил, а также уничтожили три танка. В Баку подтвердили, что сбит один вертолет. Его экипаж жив.

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