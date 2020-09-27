В России третий день подряд зафиксировали больше семи тысяч новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 7 867 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб. Это максимальный прирост заболевших с 17 июня, общее число заразившихся по стране достигло 1 151 438.

В Москве зафиксировано 2 016 новых случаев на сутки, это рекордный показатель со 2 июня. В Петербурге — 227 новых случаев (рекорд с 18 июля), в Подмосковье — 226 (максимум с 6 июля).

Скончались за сутки от COVID-19 в России 99 человек, в том числе 18 — в Москве и 9 — в Петербурге. Общее число умерших от инфекции за время пандемии по стране достигло 20 324. Выздоровели 943 218 пациентов, из них 3 068 — за последние сутки.

Во всем мире за время пандемии, по данным университета Хопкинса, коронавирусом заразились 32 844 938 человек. Больше всего случаев зафиксировано в США (7 078 798), Россия — на четвертом месте.

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