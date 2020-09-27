Столица Нагорного Карабаха подверглась обстрелу. В непризнанной республике объявили военное положение

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт и ее другие населенные пункты подверглись обстрелу. Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил о гибели женщины и ребенка в Мартунинском районе, пишет Интерфакс.

По его словам, ударам также подверглись школы в Степанакерте. Из-за обстрелов президент непризанной республики Араик Арутюнян объявил военное положение и мобилизацию всех мужчин старше 18 лет.

Пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян заявил, что утром 27 сентября Азербайджан Степанакерт и другие населенные пункты из систем залпового огня «Град». «Заодно объявляем, что наш ответ будет пропорциональным и всю ответственность за ситуацию несет военное руководство Азербайджана и лично [президент страны] Ильхам Алиев», — сказано в его посте.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило «масштабных провокациях» со стороны Армении. Как говорится в его сообщении, около 06:00 утра по местному времени (07:00 мск) военные этой страны «подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра».

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что военные сбили два вертолета и три беспилотника азербайджанских воздушных сил, а также уничтожили три танка. В Баку подтвердили, что сбит один вертолет. Его экипаж жив.

обновлено 11:39 Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о жертвах среди мирного населения и военных. Армянское правительство, в свою очередь, объявило в стране всеобщую мобилизацию и военное положение.

Военные столкновения на азербайджано-армянской границе из-за статуса Нагорного Карабаха также происходили в июле после взаимного обвинения в нарушении режима прекращения огня, установленного в 1994 году. И Армения, и Азербайджан сообщали о жертвах и раненых среди военнослужащих и мирных жителей. После этого стычки между представителями двух диаспор происходили в Москве.