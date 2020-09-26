В Коми начался процесс по делу о золотодобытчиках на территории нацпарка «Югыд ва»

В Инте (Республика Коми) начался суд над гендиректором ЗАО «Голд Минералс» Михаилом Тарахтием, сообщается на сайте центрального судебного участка Инты.

Его обвиняют в злостном неисполнении решения суда (ч.2 ст. 315 УК РФ). В 2016 году суд вернул в федеральную собственность арендованный компанией земельный участок, на котором она планировала открывать добычу золота. Предприятие также обязали привести территорию в составе национального парка «Югыд ва» в первоначальное состояние, то есть фактически рекультивировать его.

Исполнительный лист был выписан в апреле 2016 года, однако оборудование и техника компании по сей день находятся на территории месторождения «Чудное». Таким образом, решение суда не исполняется в течение 4 лет. В связи с этим Федеральная служба судебных приставов направила в суд уголовное дело против Тарахтия.

Попытки изъять территорию «Чудного» из границ нацпарка предпринимались 10 раз, писала «Новая». Месяц назад врио главы Коми Владимир Уйба анонсировал скорое возобновление добычи.

Нацпарк «Югыд ва» находится на юго-востоке Коми и входит в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.