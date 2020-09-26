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Истории врачей, погибших от COVID-19. Спецвыпуск «Приемный покой»

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№ 105 от 25 сентября 2020

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Единственный выживший при крушении под Харьковом курсант получил сотрясение мозга и травму ноги 

Общество66

66
 

Врачи оценили как удовлетворительное состояние единственного выжившего в авиакатастрофе под Харьковом курсанта. Третьекурсник Вячеслав Золочевский получил сотрясение мозга и травму ноги, сообщает телеканал «Украина 24».

Угрозы его жизни нет. Врачи предполагают, что смогут выписать курсанта уже на следующей неделе. Сегодня Золочевского навестил в больнице президент Украины Владимир Зеленский.

«Ночью Вячеслав очнулся возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти», — написал украинский лидер в своем фейсбуке.

Золочевский — единственный из 27 человек, выживших в результате авиакатастрофы близ города Чугуева Харьковской области. На борту транспортника АН-26 находились 20 курсантов университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семь членов экипажа. Сейчас правоохранители пытаются понять, что стало причиной крушения: в Минобороны предположили, что самолет рухнул после того, как зацепил крылом землю.

Теги:
sn, самолеты, харьков, авиакатастрофа

Заключенный мурманской колонии, герой публикации «Новой» доказал через суд неоказание медпомощи. Дело стало прецедентным

Общество571

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

571
 

Заключенный ИК -16 (п. Мурмаши Мурманской области) Денис Мунин выиграл суд против тюремной медсанчасти, доказав, что он не мог добиться лечения. Ему присуждена компенсация в размере пяти тысяч рублей. Решение суда стало прецедентом — ранее заключенные не могли самостоятельно доказать недоступность медпомощи в системе ФСИН.

Теперь Мунину назначено обследование. «Новая» рассказывала о жалобах заключенных колонии особого режима на отсутствие медицинской помощи и невыносимые условия содержания. Последовавшая прокурорская проверка подтвердила жалобы на состояние помещений, где жили осужденные. А вот в управлении ФСИН по Республике Карелия, которому подчиняется здравпункт, рекомендовали с лечением разбираться на месте — с тюремными врачами. Там настаивали, что штат медчасти укомплектован, медпомощь оказывается в полном объеме и препаратов хватает.

Мунин подал на медсанчасть при колонии иск. 25 сентября Октябрьский суд Мурманска его удовлетворил. Как пояснил Мунин «Новой», его не лечили должным образом от гипертонии и гепатита, в связи с чем состояние здоровья значительно ухудшилось. Суд согласился с доводами заключенного, истребовав его медкарту и убедившись в несоответствии действий медиков утвержденным стандартам. Как сообщает источник «Новой», другие заключенные той же колонии уже подали аналогичные иски. 

Теги:
суды, медпомощь, колония, мурманская область, фсин, мурманск
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