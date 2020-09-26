Единственный выживший при крушении под Харьковом курсант получил сотрясение мозга и травму ноги 

Врачи оценили как удовлетворительное состояние единственного выжившего в авиакатастрофе под Харьковом курсанта. Третьекурсник Вячеслав Золочевский получил сотрясение мозга и травму ноги, сообщает телеканал «Украина 24».

Угрозы его жизни нет. Врачи предполагают, что смогут выписать курсанта уже на следующей неделе. Сегодня Золочевского навестил в больнице президент Украины Владимир Зеленский.

«Ночью Вячеслав очнулся возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти», — написал украинский лидер в своем фейсбуке.

Золочевский — единственный из 27 человек, выживших в результате авиакатастрофы близ города Чугуева Харьковской области. На борту транспортника АН-26 находились 20 курсантов университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семь членов экипажа. Сейчас правоохранители пытаются понять, что стало причиной крушения: в Минобороны предположили, что самолет рухнул после того, как зацепил крылом землю.