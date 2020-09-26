Заключенный мурманской колонии, герой публикации «Новой», доказал через суд неоказание медпомощи. Дело стало прецедентным

Заключенный ИК -16 (п. Мурмаши Мурманской области) Денис Мунин выиграл суд против тюремной медсанчасти, доказав, что он не мог добиться лечения. Ему присуждена компенсация в размере пяти тысяч рублей. Решение суда стало прецедентом — ранее заключенные не могли самостоятельно доказать недоступность медпомощи в системе ФСИН.

Теперь Мунину назначено обследование. «Новая» рассказывала о жалобах заключенных колонии особого режима на отсутствие медицинской помощи и невыносимые условия содержания. Последовавшая прокурорская проверка подтвердила жалобы на состояние помещений, где жили осужденные. А вот в управлении ФСИН по Республике Карелия, которому подчиняется здравпункт, рекомендовали с лечением разбираться на месте — с тюремными врачами. Там настаивали, что штат медчасти укомплектован, медпомощь оказывается в полном объеме и препаратов хватает.

Мунин подал на медсанчасть при колонии иск. 25 сентября Октябрьский суд Мурманска его удовлетворил. Как пояснил Мунин «Новой», его не лечили должным образом от гипертонии и гепатита, в связи с чем состояние здоровья значительно ухудшилось. Суд согласился с доводами заключенного, истребовав его медкарту и убедившись в несоответствии действий медиков утвержденным стандартам. Как сообщает источник «Новой», другие заключенные той же колонии уже подали аналогичные иски.