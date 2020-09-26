Некоторые столичные психоневрологические интернаты вновь начали закрываться для посещения из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом «Новой газете» сообщила организатор движения «STOP ПНИ» Мария Сиснева.

Так, например, родственников и волонтеров уже не пускают в интернат №34. По телефону дежурный отвечает, что они могут только оставить передачу для проживающих в учреждении.

В ПНИ №25 встречи запретили еще 10 сентября — так как «департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы [было] рекомендовано усилить ограничительные мероприятия». Такое же решение приняло и руководство интерната №13 — с 28 сентября пропуск посетителей в интернат приостановлен «до особого распоряжения»: об этом родных и волонтеров предупреждают на сайте.

Решение некоторых социальных учреждений закрыться беспокоит волонтеров и сотрудников НКО, которые уверены, что второй раз их подопечным будет сложно пережить самоизоляцию.

«Волонтеры и сотрудники благотворительных организаций — это гарантия прозрачности того, что происходит внутри. Еще в первую волну мы заметили, что как только эти учреждения закрылись, сразу же внутри ухудшилась обстановка», — рассказала «Новой» Мария Сиснева, которая уверена, что при обеспечении должных мер безопасности волонтеры вряд ли смогут навредить подопечным интерната.

Впрочем, общего запрета на посещение всех подобных учреждений города пока что нет — так, например, на пункте охраны в ПНИ №30 сообщили, что родственников в интернат в эти выходные пока что будут пускать.