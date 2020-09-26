Партия «Другая Россия» объявила о самороспуске и создании нового объединения

Незарегистрированная национал-большевистская партия «Другая Россия» самораспустилась в субботу. Последователи объединения создадут новую партию под названием «Другая Россия Э. В. Лимонова», говорится в заявлении нацболов.

«Мы лишились своего вождя и бессменного лидера Эдуарда Лимонова <...> Партия «Другая Россия» считает важным на организационном уровне закрепить преемственность идеалам Лимонова <...> Поэтому сегодня, на своем VIII съезде, партия «Другая Россия» объявляет о самороспуске. Нацболы создают новую организацию — политическую партию «Другая Россия Э. В. Лимонова», — заключили активисты.

«Другая Россия» являлась преемницей Национал-большевистской партии (запрещена в РФ). Она была учреждена в 2010 году членами НБП после запрета материнской партии. Если ныне запрещенная НБП Эдуарда Лимонова сочетала в себе ультраправые и ультралевые идеи, то «Другая Россия» встала на позиции евразийства и национализма, а также прямо и косвенно поддерживала незаконные вооруженные формирования во время конфликта в Донбассе.

Среди значимых акций партии — «Стратегия-31». Такое название получили регулярные митинги в защиту ст. 31 Конституции РФ (свобода собраний). Минюст отказывал лимоновцам в регистрации множество раз, после отказа в 2019 году партия решила оставить попытки легализоваться.

Основатель НБП и «Другой России» Эдуард Лимонов умер 17 марта 2020 года в возрасте 77 лет.

Летом 2020 года суд арестовал троих активистов «Другой России» в Челябинске. Им вменяли в вину продолжение деятельности запрещенной НБП, лимоновцы опасались масштабных репрессий против соратников. Все фигуранты челябинского дела получили от 2,5 до 4 лет условно.

В партии не уточняют, связана ли нынешняя реорганизация с уголовным преследованием.