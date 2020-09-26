Второй подряд премьер Ливана ушел в отставку на фоне кризиса, вызванного взрывом в Бейруте

Назначенный премьер-министром Ливана Мустафа Адиб отказался формировать кабинет министров и ушел в отставку в субботу, сообщает Reuters.

Мустафа Адиб, экс-посол Ливана в Берлине, занял высокую должность 31 августа после отставки правительства Хасана Диаба, ушедшего из-за разрушительного взрыва селитры в порту Бейрута и протестах населения на фоне трагедии.

Основной задачей Адиба было назначить новых министров до 14 сентября, избегая при этом политизации при формировании блоков правительства. Такие условия Ливану поставил президент Франции Эмманюэль Макрон, пообещав взамен убедить международное сообщество предоставить Ливану гуманитарную помощь.

Если до декабря в стране не будет проведено реальных реформ, Макрон не исключил возможности введения санкций против анти-демократических сил в стране.

Адиб провел встречу с президентом Мишелем Ауном и попросил прощения за то, что провалил возложенную на него миссию. В частности, премьер не смог назначит главу минфина. Ливан оказался в тяжелейшем экономическом кризисе со времен гражданской войны, местный фунт находится в свободном падении.

Предыдущее правительство Ливана ушло в отставку в полном составе в начале августа. Накануне в Бейруте прошли массовые протесты и столкновения с силовиками. Жители требовали от правтельства наказать виновных за взрыв аммиачной селитры в порту.

2750 тонн аммиачной селитры взорвались в порту Бейрута 4 августа. Погибли свыше 140 человек, более 5000 пострадали, десятки остаются пропавшими без вести. По данным властей, ущерб от взрыва может составить 10-15 миллиардов долларов. Точные причины взрыва до сих пор не установлены. Судно, на котором селитра попала в Бейрут в 2013 году, было взято в лизинг российским бизнесменом Игорем Гречушкиным. Власти Ливана не получили торговы сбор за груз и оставили взрывоопасное вещество в порту на семь лет, пока оно не взорвалось. Экипаж был вынужден провести в Бейруте год.