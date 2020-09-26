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№ 105 от 25 сентября 2020Читать номер
В Хабаровске возбудили первое уголовное дело против участника акций в поддержку Фургала
В Хабаровске Следственный комитет возбудил первое уголовное дело в отношении участника протестных акций в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Алексей Петренко.
Фигурантом дела о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК) стал активист Денис Посметюхин: следователи утверждают, что накануне он использовал перцовый баллончик во время столкновения с силовиками. Сегодня его задержали и доставили в следственное управление СК по Хабаровскому краю.
25 сентября сотрудники полиции и судебные приставы решили арестовать «Фургаломобиль» якобы за долги жены его водителя Андрея Маклыгина. Правоохранители попытались силой вытащить водителя из машины и применили силу к активистам.
Кроме того, на Посметюхина составили протокол об участии в несогласованной акции, создавшей помехи в движении транспорта 7 сентября (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), и оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Протестные акции в Хабаровске продолжаются вот уже третий месяц. Местные жители регулярно выходят на улицы в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, которого арестовали по делу об организации убийств бизнесменов пятнадцатилетней давности.
Теги:sn, уголовное дело, фургал, хабаровский край, протесты
СБУ: командир разбившегося под Харьковом Ан-26 сообщал о неполадках с мотором
Командир экипажа разбившегося под Харьковом самолета с курсантами на борту сообщал об отказе левого двигателя и за семь минут до крушения запрашивал посадку. О подробностях авиакатастрофы, случившейся накануне, в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба СБУ.
«После выполнения части маршрута в 20.38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20.40 – запросил заход на посадку, в 20.43 – прошел дальний привод, в 20.45 – произошла авиакатастрофа», — уточнили представители спецслужбы.
По словам замглавы МВД Украины, во время переговоров с диспетчерами командир воздушного судна был спокоен и готов посадить транспортник на одном двигателе. В свою очередь губернатор Харьковской области Алексей Кучер уточнил, что технически это было возможно, так как за штурвалом находился опытный летчик.
обновление
11:15 Число погибших при крушении самолета под Харьковом увеличилось до 26 — еще один выживший в автокатастрофе курсант скончался в больнице.
11:43 Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура на Украине в связи авиакатастрофой под Харьковом. Он также распорядился временно приостановить полеты на самолетах такого типа до выяснения причин крушения.
В Минобороны Украины считают, что причиной катастрофы стало касание крылом самолета земли. Там уточнили, что вероятнее всего в транспортнике отказал не сам двигатель, а датчик в нем. В пресс-службе военного ведомства отметили, что Ан-26 был произведен 43 года назад.
Всего в авиакатастрофе погибли 25 человек, один умер в больнице, еще один находится в реанимации в тяжелом состоянии. Бортовые самописцы АН-26 все еще остаются под обломками самолета. Госбюро расследований Украины сейчас изучает несколько версий крушения транспортника, среди них — техническая неисправность, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем и ошибки при обслуживании.