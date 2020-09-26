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№ 105 от 25 сентября 2020Читать номер
В России выявили более 7,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом — это максимум с 22 июня
Российские медики за сутки зарегистрировали 7 523 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
В столице число новых заболевших впервые с 8 июня превысило 1750 человек.
На фоне роста числа заразившихся власти Москвы и области начали возвращать ряд ограничительных мер — так, столичным и подмосковным пенсионерам вновь рекомендовали не покидать своих домов без особой необходимости, а предприятиям — перевести как можно больше своих сотрудников на удаленный режим работы. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился возобновить работу системы социального обслуживания жителей города, которые вынуждены соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса.
Дополняется.
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Теги:sn, москва, пандемия, коронавирус
В Хабаровске возбудили первое уголовное дело против участника акций в поддержку Фургала
В Хабаровске Следственный комитет возбудил первое уголовное дело в отношении участника протестных акций в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Алексей Петренко.
Фигурантом дела о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК) стал активист Денис Посметюхин: следователи утверждают, что накануне он использовал перцовый баллончик во время столкновения с силовиками. Сегодня его задержали и доставили в следственное управление СК по Хабаровскому краю.
25 сентября сотрудники полиции и судебные приставы решили арестовать «Фургаломобиль» якобы за долги жены его водителя Андрея Маклыгина. Правоохранители попытались силой вытащить водителя из машины и применили силу к активистам.
Кроме того, на Посметюхина составили протокол об участии в несогласованной акции, создавшей помехи в движении транспорта 7 сентября (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), и оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Протестные акции в Хабаровске продолжаются вот уже третий месяц. Местные жители регулярно выходят на улицы в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, которого арестовали по делу об организации убийств бизнесменов пятнадцатилетней давности.