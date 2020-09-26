В России выявили более 7,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом — это максимум с 22 июня

В Хабаровске Следственный комитет возбудил первое уголовное дело в отношении участника протестных акций в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Алексей Петренко.

Фигурантом дела о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК) стал активист Денис Посметюхин: следователи утверждают, что накануне он использовал перцовый баллончик во время столкновения с силовиками. Сегодня его задержали и доставили в следственное управление СК по Хабаровскому краю.

25 сентября сотрудники полиции и судебные приставы решили арестовать «Фургаломобиль» якобы за долги жены его водителя Андрея Маклыгина. Правоохранители попытались силой вытащить водителя из машины и применили силу к активистам.

Кроме того, на Посметюхина составили протокол об участии в несогласованной акции, создавшей помехи в движении транспорта 7 сентября (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Протестные акции в Хабаровске продолжаются вот уже третий месяц. Местные жители регулярно выходят на улицы в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, которого арестовали по делу об организации убийств бизнесменов пятнадцатилетней давности.