СБУ: командир разбившегося под Харьковом Ан-26 сообщал о неполадках с мотором 

Командир экипажа разбившегося под Харьковом самолета с курсантами на борту сообщал об отказе левого двигателя и за семь минут до крушения запрашивал посадку. О подробностях авиакатастрофы, случившейся накануне, в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба СБУ.

«После выполнения части маршрута в 20.38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20.40 – запросил заход на посадку, в 20.43 – прошел дальний привод, в 20.45 – произошла авиакатастрофа», — уточнили представители спецслужбы.

По словам замглавы МВД Украины, во время переговоров с диспетчерами командир воздушного судна был спокоен и готов посадить транспортник на одном двигателе. В свою очередь губернатор Харьковской области Алексей Кучер уточнил, что технически это было возможно, так как за штурвалом находился опытный летчик.

обновление 11:15 Число погибших при крушении самолета под Харьковом увеличилось до 26 — еще один выживший в автокатастрофе курсант скончался в больнице. 11:43 Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура на Украине в связи авиакатастрофой под Харьковом. Он также распорядился временно приостановить полеты на самолетах такого типа до выяснения причин крушения.

В Минобороны Украины считают, что причиной катастрофы стало касание крылом самолета земли. Там уточнили, что вероятнее всего в транспортнике отказал не сам двигатель, а датчик в нем. В пресс-службе военного ведомства отметили, что Ан-26 был произведен 43 года назад.

Всего в авиакатастрофе погибли 25 человек, один умер в больнице, еще один находится в реанимации в тяжелом состоянии. Бортовые самописцы АН-26 все еще остаются под обломками самолета. Госбюро расследований Украины сейчас изучает несколько версий крушения транспортника, среди них — техническая неисправность, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем и ошибки при обслуживании.