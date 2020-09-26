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№ 105 от 25 сентября 2020

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В Хабаровске прошла 78-я протестная акция в поддержку арестованного губернатора 

Общество19

19
 

В Хабаровске прошла уже 78-й митинг в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Об очередной протестной акции сообщает местный портал DVHab.ru.

Митингующие вновь вышли на улицу с плакатами и дошли к зданию краевого правительства. Люди кричали «Свободу!» и «Фургал, мы с тобой!». Также на центральной площади звучали требования об отставке мэра города Сергея Кравчука.

Накануне врио губернатора Михаил Дегтярев, который теперь занимает кресло Сергея Фургала, раскритиковал действия демонстрантов и призвал правоохранителей «навести порядок».

«Два месяца мы наблюдаем помехи участникам дорожного движения, перекрытие дорог и сигналы водителей. Это все грубейшие нарушения. Если что-то продолжается два месяца, то может стать культурной традицией», — заявил он в ходе расширенного заседания правительства края.

Протесты в Хабаровском крае начались в июле после ареста Фургала. Он сейчас находится под арестом в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х годов. Экс-глава Хабаровского края заявлял об угрозах со стороны следствия.

Теги:
sn, митинги, фургал, хабаровский край
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