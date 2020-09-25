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№ 105 от 25 сентября 2020Читать номер
Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами. 25 человек погибли
обновлено
Уточнены данные о погибших. На место происшествия едет Зеленский.
Также уточнена информация о количестве человек на борту.
Последнее обновление — 23:59 (мск)
Военный транспортник Ан-26 разбился под городом Чугуев Харьковской области при заходе на посадку, сообщает портал Страна.ua. Факт катастрофы подтвердили в командовании Воздушных сил Украины.
По данным Офиса генпрокурора Украины, 25 человек погибли. Двое — тяжело ранены. Всего на борту было 27 человек, а не 28, как сообщалось ранее. Среди них — курсанты Харьковского университета Воздушных сил. Одного, как выяснилось, накануне не допустили до полета. Полиция сообщает, что крушение произошло в 2 км от аэродрома.
Возгорание на месте крушения потушено примерно в 22:00 в пятницу.
Губернатор Харьковской области Алексей Кучер выехал на место происшествия. Президент Украины Владимир Зеленский также выдвинулся в Чугуев. Он прибудет туда в субботу. Офис президента объявил о создании госкомиссии по расследованию крушения.
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