Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами. 25 человек погибли

обновлено Уточнены данные о погибших. На место происшествия едет Зеленский. Также уточнена информация о количестве человек на борту. Последнее обновление — 23:59 (мск)

Военный транспортник Ан-26 разбился под городом Чугуев Харьковской области при заходе на посадку, сообщает портал Страна.ua. Факт катастрофы подтвердили в командовании Воздушных сил Украины.

По данным Офиса генпрокурора Украины, 25 человек погибли. Двое — тяжело ранены. Всего на борту было 27 человек, а не 28, как сообщалось ранее. Среди них — курсанты Харьковского университета Воздушных сил. Одного, как выяснилось, накануне не допустили до полета. Полиция сообщает, что крушение произошло в 2 км от аэродрома.

Возгорание на месте крушения потушено примерно в 22:00 в пятницу.

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер выехал на место происшествия. Президент Украины Владимир Зеленский также выдвинулся в Чугуев. Он прибудет туда в субботу. Офис президента объявил о создании госкомиссии по расследованию крушения.