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№ 105 от 25 сентября 2020

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Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами. 25 человек погибли

Общество6 018

6 018
 

обновлено

Уточнены данные о погибших. На место происшествия едет Зеленский.

Также уточнена информация о количестве человек на борту. 

Последнее обновление — 23:59 (мск)

Военный транспортник Ан-26 разбился под городом Чугуев Харьковской области при заходе на посадку, сообщает портал Страна.ua. Факт катастрофы подтвердили в командовании Воздушных сил Украины. 

По данным Офиса генпрокурора Украины, 25 человек погибли. Двое — тяжело ранены. Всего на борту было 27 человек, а не 28, как сообщалось ранее. Среди них — курсанты Харьковского университета Воздушных сил. Одного, как выяснилось, накануне не допустили до полета. Полиция сообщает, что крушение произошло в 2 км от аэродрома.

Возгорание на месте крушения потушено примерно в 22:00 в пятницу.

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер выехал на место происшествия. Президент Украины Владимир Зеленский также выдвинулся в Чугуев. Он прибудет туда в субботу. Офис президента объявил о создании госкомиссии по расследованию крушения.

 

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Теги:
kn, авиакатастрофа, украина, харьков
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