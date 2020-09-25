«Поставили точку в этом вопросе». Глава Крыма заявил, что республика не сможет поделиться водой с Севастополем

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проект переброски воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище не будет реализован. В начале сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев получил одобрение президента на его реализацию и заявил, что он согласован с главой Крыма.

Проект мог лишить воды 30 тысяч крымчан и грозит локальной экологической катастрофой.

Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения Крыма отметил, что без мнения жителей Бахчисарайского района «никаких перебросок не будет».

«Мы еще неделю назад по сути поставили точку в этом вопросе. Когда-то эти реки были полноводные, и тогда бы мы с Севастополем без сомнения поделились. Поэтому вопрос по Коккозке закрыт, до момента если эта река не станет такой полноводной, что сможет запитывать и жителей Бахчисарайского района, и Севастополь», — пояснил Аксенов.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире признал, что его идея забирать воду из Коккозке была «очень негативно воспринята общественным мнением, прежде всего, жителями Бельбекской долины».

Накануне жители Бельбекской долины готовились выходить на акции протеста, а часть крымских политиков и ученых публично высказывались против переброски воды из Коккозки в Севастополь. По мнению экспертов, реализация проекта может уничтожить две реки — Коккозку и Бельбек, — краснокнижную фауну, а также часть пляжей на прибрежной полосе северной стороны Севастополя.