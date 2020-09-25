Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

главная тема

Истории врачей, погибших от COVID-19. Спецвыпуск «Приемный покой»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 105 от 25 сентября 2020

Читать номер

Замглавы администрации Ялты уволен из-за призывов к силовикам Беларуси перестать избивать людей

Политика2

Надежда ИсаеваСпециально для «Новой»

2
 

Михаил Загорцев, ставший несколько дней назад замглавы администрации Ялты, уволен после публикации в СМИ его призыва к силовикам Беларуси перейти на сторону народа.

«Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности», — цитирует мэра Ялты Ивана Имгрунта портал Крыминформ.

Загорцев призвал мэров, председателей советов депутатов и силовиков Беларуси не мешать протестующим, а также исправиться и идти вместе с народом. При этом экс-чиновник предостерег россиян от вмешательства в дела соседей и предположил, что в массовых избиениях протестующих «есть российский след». Как уточняет Tut.by, обращение было записано в августе, но опубликовано в конце сентября.

Сам Загорцев родился в Беларуси и ранее работал председателем Бобруйского горсовета депутатов и председателем Смолевичского райисполкома.

Теги:
беларусь, ялта, крым
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera