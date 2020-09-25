Замглавы администрации Ялты уволен из-за призывов к силовикам Беларуси перестать избивать людей

Михаил Загорцев, ставший несколько дней назад замглавы администрации Ялты, уволен после публикации в СМИ его призыва к силовикам Беларуси перейти на сторону народа.

«Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности», — цитирует мэра Ялты Ивана Имгрунта портал Крыминформ.

Загорцев призвал мэров, председателей советов депутатов и силовиков Беларуси не мешать протестующим, а также исправиться и идти вместе с народом. При этом экс-чиновник предостерег россиян от вмешательства в дела соседей и предположил, что в массовых избиениях протестующих «есть российский след». Как уточняет Tut.by, обращение было записано в августе, но опубликовано в конце сентября.

Сам Загорцев родился в Беларуси и ранее работал председателем Бобруйского горсовета депутатов и председателем Смолевичского райисполкома.