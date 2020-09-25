Экоактивисты на Сахалине передали в приемную губернатора области Валерия Лимаренко 63 635 подписей против рубок леса на Майорском горном массиве. Об этом сообщает Sakhalin.info.

Подписи также отправлены в адрес полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. По словам экоактивистов, к Майорскому массиву вплотную подошло строительство горнолыжного комплекса «Горный воздух». На соседней с массивом горе Красная уже прорублены просеки для новых трасс и канатных дорог.

В 2017 году в зоне строительства на горе были обнаружены несколько сотен краснокнижных растений.

На горе Острая, которая входит в Майорский массив и может пострадать от рубок, краснокнижных растений — более 55 000.

«Мы требуем прекратить любое проектирование и строительство горнолыжной инфраструктуры на новых, ненарушенных горных склонах до тех пор, пока администрация СТК "Горный воздух" не приведет в порядок и не введет в регулярную эксплуатацию все уже построенные подъемники и трассы, более половины которых на сегодня не используется», — говорится в петиции, опубликованной активистами на change.org.

Ранее в Южно-Сахалинске стартовал судебный процесс, также касающийся судьбы леса на горе Острой. «Экологическая вахта Сахалина» пытается добиться запрета рубок, ссылаясь на заключения экспертов о том, что в результате строительства трасс могут пострадать редкие растения.

Майорские горы с вершинами Стахановская, Медика, Острая, Майорская — одно из наиболее популярных туристических мест на Сахалине. Помимо реликтовых растений, здесь встречается вымирающая сахалинская кабарга.