Министерство иностранных дел России опубликовало официальный комментарий, в котором обвинило Берлин в политизации дела об отравлении Алексея Навального и указало Организации по запрещению химического оружия на «превышение мандата».

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того,

а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело»,

— прокомментировали в ведомстве факт транспортировки оппозиционера на лечение в Берлин и последующий анализ проб его биоматериала в лабораториях ОЗХО.

В МИД также напомнили, что считают постановкой отравление в Великобритании перебежчика и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также зафиксированное ОЗХО применение химоружия в Сирии в 2017 году.

Дипломаты настаивают, что отсутствие отравившихся «Новичком» среди окружения Навального указывает на неправдоподобность версии о покушении с помощью нервно-паралитических агентов.

«Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики»,

— заключили в министерстве.

Ранее экс-глава лаборатории ОЗХО Марк-Михаэль Блум в интервью «Новой» рассказал, что перекрестное заражение не всегда случается при атаке с помощью яда «Новичок». «То, что никто не сообщал о симптомах поражения «Новичком», может говорить либо о слишком низком уровне воздействия яда, либо о том, что никто не контактировал с эпицентром загрязнения», — пояснил он.

Технический секретариат ОЗХО, считают в Москве, «превысил мандат», когда раскрыл данные о сотрудничестве с ФРГ, не оповестив Россию.

«В Техсекретариате было хорошо известно, что ситуация с А. Навальным непосредственным образом затрагивает Россию, однако его руководство, давно погрязшее в политических интригах, предпочло в очередной раз проигнорировать свои обязательства

и долго "ломало комедию"»,

— заявили в ведомстве.

Навальному 20 августа стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Пилоты экстренно посадили лайнер в Омске, а политика госпитализировали в местную больницу скорой помощи в состоянии комы. После долгих переговоров родственникам удалось получить разрешение на его транспортировку в берлинскую клинику «Шарите», где он провел более месяца. Сейчас его уже выписали из стационара, в Германии он останется до окончания курса реабилитации.

МИД РФ и Кремль отрицают любую причастность российских госструктур к инциденту. Москва заявляет, что в РФ никогда не производились агенты типа «Новичок», а также, что все произведенные запасы «Новичков» были уничтожены. В администрации президента не видят противоречия в этих позициях.

Генпрокуратура РФ направила Берлину два запроса о правовой помощи по делу Навального и ждет ответа от коллег для возбуждения дела. В данный момент транспортная полиция сибирского федокруга ведет доследственную проверку по инциденту.

Постоянное представительство РФ при ОЗХО также требует от техсекретариата раскрыть информацию по делу Навального. Постпредство Германии при организации обещает предоставить ответ в течение 10 дней.