Сорванный из-за давления на клубы «Партизан-фест» в поддержку белорусов пройдет онлайн на «Дожде»

Музыкальный фестиваль «Партизан-фест» в поддержку протестующих Беларуси пройдет онлайн в 22:00 30 сентября на площадке телеканала «Дождь». Об этом на пресс-конференции в редакции «Новой газеты» рассказали организаторы мероприятия.

Ранее концерт, запланированный в московском клубе Live Stars, был сорван из-за давления на администрацию клуба. Теперь музыканты решили запустить марафон видеообращений артистов в поддержку демонстрантов.

Иван Гуськов, Александр Елин и Кирилл Медведев на пресс-конференции в «Новой». Фото: «Новая газета»

Кроме того, фолк-панк группа «Аркадий Коц» выступит в это воскресенье возле посольства Беларуси в Москве, где регулярно проходят акции солидарности с народом республики.

Изначально фестиваль с участием Андрея Макаревича, Дмитрия Спирина, групп «Рабфак», «Аркадий Коц» и других должен был пройти на физической площадке в Москве 28 сентября, однако ни клуб Live Stars, ни другие пространства не стали согласовывать проведение концерта по соображениям безопасности. По словам организаторов, на менеджмент клубов оказывалось давление.

Деньги за проданные билеты устроители концерта обещают вернуть, а при желании предлагают перевести средства семьям репрессированных белорусов.