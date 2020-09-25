Затраты на восстановление утраченных биоресурсов из-за разлива топлива «Норникеля» оценили в 40 млрд рублей

Затраты на восстановление водных биологических ресурсов из-за утечки топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском в конце мая составят 40 млрд руб, оценил Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Об этом пишет РБК.

По данным ВНИРО, стоимость утраченных водных биоресурсов, которая должна быть возмещена государству в виде штрафа, составила еще в 3,5 млрд.

Во ВНИРО считают, что на восстановление водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы потребуется 18 лет и 9 тысяч тонн мальков ценных пород рыбы, которые будут выращивать три рыборазводных завода.

Ранее Росприроднадзор подал иск в суд на «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию» (входит в «Норникель») с требованием возместить ущерб в размере почти 148 млрд рублей, причиненный экологии из-за утечки более 20 тысяч тонн солярки. С суммой ущерба в «Норникеле» не согласились.

Свою позицию в компании аргументировали тем, что Росприроднадзор использовал максимальный коэффициент длительности негативного воздействия, а также якобы занижением ведомством количества собранной солярки, которая не попала в водоемы.

Разлив топлива из резервуара ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, произошел 29 мая. Он привел к тому, что более 20 тысяч тонн солярки попало в почву и реки. Из-за произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел.