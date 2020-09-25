В Кургане на координатора штаба Навального напал начальник военкомата

В Кургане на координатора местного штаба Навального Алексея Шварца напал начальник военкомата. Об этом «Новой газете» сообщили в штабе Навального.

Активист пришел в военкомат по письменному приглашению, поскольку ранее направлял заявление о смене воинского учета и переводе из сельского военкомата в городской. Несмотря на то, что было 3 часа дня, в военкомате, кроме одной сотрудницы, никого не оказалось. По ее словам, начальник военкомата отдал приказ подчиненным уйти домой раньше.

Шварц посчитал это незаконным и начал звонить в прокуратуру с жалобами. Вячеслав Очиров, начальник военкомата, вышел через несколько минут и сообщил о том, что активист находится в розыске. Он также выразил недоумение, почему Шварц пришел. После словесной перепалки, которую активисты снимали на видео, видно как начальник военкомата вышел из себя и применил физическую силу к активистам, в частности, пытался отобрать камеру.

«Он вышел изначально злой и начал орать, повторяя одно и тоже: «Почему не в армии? Почему не в армии?» Потом в итоге вообще набросился. Он на мои вопросы не мог никак ответить разумно, хотя я принес документы с их официальным приглашением, показываю приписной, на котором нужно было только поставить штампик. Вместо диалога он все время кричал», — рассказал Шварц «Новой».

После произошедшего активистов выгнали из здания. О нападении они сообщили в полицию и прокуратуру, а также уже написали заявление. В военкомате не ответили на звонок корреспондента «Новой».

Накануне выборов депутатов в Курганской области полиция пришла вручать повестку другому активисту штаба Навального Никите Ильину, у которого уже был военный билет. Несмотря на то, что вручение повесток не входит в обязанности полиции, Ильина задержали с применением физической силы за углом офиса.

Напомним, в конце прошлого года сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Навального Руслана Шаведдинова отправили служить на архипелаг Новая Земля. До этого у него прошел обыск, и он больше суток не выходил на связь. Призыв Шаведдинова суд признал законным несмотря на то, что до отправки на службу его заявление об отсрочке не было рассмотрено.

Еще одного сотрудника ФБК Артема Ионова отправили в армию этим летом. Как сообщает ФБК, Ионов служит на Чукотке. Директор фонда Иван Жданов заявлял о том, что он негоден к службе из-за наличия серьезного заболевания – астмы.

Летом также отправили в армию пресс-секретаря «Альянса врачей» Ивана Коновалова. Его задержали в Туле за несколько дней до этого. Ранее никаких повесток ему не направляли.