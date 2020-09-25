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№ 105 от 25 сентября 2020Читать номер
Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года
Курс евро на Московской бирже превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года. Об этом сообщает ТАСС.
По сравнению с закрытием вчерашних торгов евро вырос более чем на 1,1% по отношению к рублю, отмечает РБК. Курс доллара впервые со 2 апреля 2020 года превысил 78 рублей, что почти почти на 1,5% выше уровня закрытия предыдущих торгов, пишет РБК.
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» считают, что рубль активно дешевеет к доллару и евро из-за усиления геополитических рисков вокруг России, связанных с вовлеченностью страны в политический кризис в Белоруссии и произошедшим с оппозиционером Алексеем Навальным.
Позавчера курс доллара превысил 77 рублей. В первой половине сентября курс евро поднимался выше 90 рублей. Тогда, по мнению экспертов, ослабление рубля была связано в том числе с опасениями расширения антироссийских санкций из-за отравления Навального.
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Теги:доллар, евро, курс рубля
Минсельхоз отказал мурманским рыбакам в праве потрошить рыбу в море. На этом настаивала ФСБ
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Министерство сельского хозяйства РФ ответило отказом на обращение властей Мурманской области, просивших смягчить режим лова для рыбаков-прибрежников. В августе погрануправление ФСБ запретило им проводить на борту любые операции с уловом. При этом доставить ее на берег непотрошенной невозможно — рыба портится за несколько часов.
«Новая» рассказывала о конфликте силовиков с рыбаками, который делает невозможным промысел мурманских прибрежников. Тогда мурманские власти попросили вмещаться в ситуацию федеральный минсельхоз.
Однако в ответе ведомства, опубликованном сегодня мурманским блогером Александром Серебряниковым, указано, что федеральные чиновники инициативу не поддерживают, ссылаясь на решение правительственной комиссии по вопросам рыболовства. Это решение заключается в переносе рассмотрения вопроса на неопределенный срок.
В Мурманской области около 50 компаний занимаются прибрежным ловом, поставляя на берег свежую и охлажденную рыбу. В Союзе рыбопромышленников Севера годовой ущерб от требований ФСБ оценили в 1,2 миллиарда рублей.