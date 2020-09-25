Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

Курс евро на Московской бирже превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года. Об этом сообщает ТАСС.

По сравнению с закрытием вчерашних торгов евро вырос более чем на 1,1% по отношению к рублю, отмечает РБК. Курс доллара впервые со 2 апреля 2020 года превысил 78 рублей, что почти почти на 1,5% выше уровня закрытия предыдущих торгов, пишет РБК.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» считают, что рубль активно дешевеет к доллару и евро из-за усиления геополитических рисков вокруг России, связанных с вовлеченностью страны в политический кризис в Белоруссии и произошедшим с оппозиционером Алексеем Навальным.

Позавчера курс доллара превысил 77 рублей. В первой половине сентября курс евро поднимался выше 90 рублей. Тогда, по мнению экспертов, ослабление рубля была связано в том числе с опасениями расширения антироссийских санкций из-за отравления Навального.