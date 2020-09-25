Депздрав Москвы уточнил рекомендации по самоизоляции. Теперь выходить на улицу не советуют и беременным

Департамент здравоохранения Москвы расширил список рекомендаций по соблюдению режима изоляции во время пандемии COVID-19. В него вошли беременные женщины и женщины в послеродовом периоде, люди с нарушениями иммунной системы и другие категории граждан.

В перечень заболеваний, с которыми власти не советуют часто покидать жилище, вошли также:

болезни мочеполовой системы,

ревматологическими заболевания,

болезни системы кровообращения и эндокринной системы.

Ранее мэр Сергей Собянин попросил пожилых москвичей не выходить на улицу без необходимости. С понедельника работающим пенсионерам рекомендовано трудиться из дома или взять отпуск. Городские власти также попросили руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленный режим. Все ограничения на данный момент носят рекомендательный характер, власти столицы уверяют, что не видят причин вводить жесткий карантин по образцу весны 2020 года.

При этом в четверг в Москве выявили больше тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный показатель с 23 июня. Сотрудники Роспотребнадзора уже закрыли несколько магазинов «Перекресток» и «Магнолия» за нарушения масочного режима, а сегодня оперштаб сообщил о миллионом штрафе для магазина ЦУМ.