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№ 105 от 25 сентября 2020

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В работе Telegram произошел сбой

Общество90

90
 

Пользователи Telegram жалуются на неполадки в работе мессенджера. Сбои также были зафиксированы сервисом Downdetector.

У многих мессенджер просто перестал подключаться к интернету, у некоторых не отправляются сообщения или отправляются с большой задержкой. 

Позже Telegram объявил, что уже устранил масштабный сбой. «Некоторые наши пользователи в Восточной Европе могли испытывать проблемы с подключением к сервису последние 45 минут. Сейчас все должно работать», — говорится в твиттере мессенджера.

Теги:
sn, сбой, телеграм

В Париже неизвестный напал на людей возле бывшей редакции Charlie Hebdo

Общество394

394
 

В 11 округе Парижа неизвестный напал на людей возле здания, где ранее находилась редакция сатирического издания Charlie Hebdo. Четыре человека ранены, передает BFM TV.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс подвердил, что «атака с использованием холодного оружия» была совершена «прямо перед бывшим зданием редакции Charlie Hebdo». По его словам, «ранены четыре человека, из которых двое, кажется, находятся в тяжелом состоянии».

«Я немедленно отправляюсь в здание МВД, чтобы обсудить ситуацию вместе с министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном», — заявил он.

МВД называет инцидент «серьезным происшествием» и просит избегать нахождения рядом с местом нападения. «Силы правопорядка и сотрудникт скорой помощи на месте», — подчеркнули в полиции.

Le Monde сообщает о задержании одного подозреваемого, при этом ранее префектура полиции Парижа сообщала о том, что разыскиваются двое нападавших.

Журналисты Charlie Hebdo рассказывали, что стали получать угрозы после того, как в начале сентября издание опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда.

В январе 2015 года после публикаций Charlie Hebdo аналогичных карикатур двое террористов, ворвавшись в редакцию, убили 12 человек.

Дополняется

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Теги:
париж, nt
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