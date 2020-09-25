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№ 105 от 25 сентября 2020Читать номер
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram жалуются на неполадки в работе мессенджера. Сбои также были зафиксированы сервисом Downdetector.
У многих мессенджер просто перестал подключаться к интернету, у некоторых не отправляются сообщения или отправляются с большой задержкой.
Позже Telegram объявил, что уже устранил масштабный сбой. «Некоторые наши пользователи в Восточной Европе могли испытывать проблемы с подключением к сервису последние 45 минут. Сейчас все должно работать», — говорится в твиттере мессенджера.
В Париже неизвестный напал на людей возле бывшей редакции Charlie Hebdo
В 11 округе Парижа неизвестный напал на людей возле здания, где ранее находилась редакция сатирического издания Charlie Hebdo. Четыре человека ранены, передает BFM TV.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс подвердил, что «атака с использованием холодного оружия» была совершена «прямо перед бывшим зданием редакции Charlie Hebdo». По его словам, «ранены четыре человека, из которых двое, кажется, находятся в тяжелом состоянии».
«Я немедленно отправляюсь в здание МВД, чтобы обсудить ситуацию вместе с министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном», — заявил он.
МВД называет инцидент «серьезным происшествием» и просит избегать нахождения рядом с местом нападения. «Силы правопорядка и сотрудникт скорой помощи на месте», — подчеркнули в полиции.
Le Monde сообщает о задержании одного подозреваемого, при этом ранее префектура полиции Парижа сообщала о том, что разыскиваются двое нападавших.
Журналисты Charlie Hebdo рассказывали, что стали получать угрозы после того, как в начале сентября издание опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда.
В январе 2015 года после публикаций Charlie Hebdo аналогичных карикатур двое террористов, ворвавшись в редакцию, убили 12 человек.
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