В Париже неизвестный напал на людей возле бывшей редакции Charlie Hebdo

В 11 округе Парижа неизвестный напал на людей возле здания, где ранее находилась редакция сатирического издания Charlie Hebdo. Четыре человека ранены, передает BFM TV.

Двое из четырех раненых — сотрудники производственной телекомпании Premières Lignes, рассказал BFMTV ее глава Поль Морейра. Офис телекомпании находится в том же месте, где ранее была редакция Charlie Hebdo. В префектуре полиции Парижа уточнили, что двое раненых находятся «тяжелейшем состоянии».

Премьер-министр Франции Жан Кастекс подвердил, что «атака с использованием холодного оружия» была совершена «прямо перед бывшим зданием редакции Charlie Hebdo». «Я немедленно отправляюсь в здание МВД, чтобы обсудить ситуацию вместе с министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном», — заявил он.

МВД называет инцидент «серьезным происшествием» и просит избегать нахождения рядом с местом нападения. «Силы правопорядка и сотрудникт скорой помощи на месте», — подчеркнули в полиции.

По решению мэрии, «тысячи детей» остаются внутри закрытых из-за нападения школ и яслей в 3-м, 4-м и 11-м округах города, сообщил мэр объединенного округа Париж-Центр Ариэль Вейль.

Le Monde пишет о задержании одного подозреваемого, при этом ранее префектура полиции Парижа сообщала о том, что разыскиваются двое нападавших. Начато расследование по делу о «попытке убийства», заявил AFP прокурор Парижа Реми Эйтц, подтвердив задержание одного подозреваемого.

Журналисты Charlie Hebdo рассказывали, что стали получать угрозы после того, как в начале сентября издание опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда.

В январе 2015 года после публикаций Charlie Hebdo аналогичных карикатур двое террористов, ворвавшись в редакцию, убили 12 человек.

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