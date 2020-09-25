Германия пообещала ответить на запрос России по Навальному в течение 10 дней

Постпредство Германии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило запрос России по ситуации с Алексеем Навальным и ответит на него в течение 10 дней. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне представительство России при ОЗХО потребовало передать все сведения по делу: результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы Навального.

Российские власти заявляют, что правоохранительные органы не могут начать расследование отравления Навального «без доказательств преступления», о котором говорит Германия. По данным российских врачей, токсинов в организме оппозиционера не было. При этом правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Навальному 20 августа стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Пилоты экстренно посадили лайнер в Омске, а политика госпитализировали в местную больницу скорой помощи. После долгих переговоров родственникам удалось получить разрешение на его транспортировку в берлинскую клинику «Шарите», где он провел более месяца. Сейчас его уже выписали из стационара, в Германии он останется до окончания курса реабилитации.